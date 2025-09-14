歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。来月から行われるアリーナツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」に向けてのリハーサルの様子を公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】 アリーナツアーに向けて「動きまくりングの笑いまくりングday」 にぎやかなリハーサルを報告 「甘いものも食べてパワーチャージ」





倖田さんは、「本日はアリーナツアーのリハーサルを真面目にやりながら」と、スタジオでダンスに励む様子を投稿。引き締まった肉体や、真剣な眼差しで座り込む写真からも、気合の入り具合が伝わってきます。









それだけではなく、倖田さんは「甘いものも食べてパワーチャージしつつ 動きまくりングの笑いまくりングday」と、楽しい１日だったことを明かすと、ダンサーたちと一緒にシュークリームを食べる画像を公開。自身が大笑いしている様子やにぎやかな集合写真などを投稿し、現場の雰囲気を伝えています。







この投稿に、「リハ順調そうだね 楽しみすぎる」「甘いものチャージ大切 リハお疲れ様です」「来月アリーナ楽しみでいっぱい」「イキイキしてる〜」などの反応が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】