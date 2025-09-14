TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。来月から行われるアリーナツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」に向けてのリハーサルの様子を公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】　アリーナツアーに向けて「動きまくりングの笑いまくりングday」　にぎやかなリハーサルを報告 「甘いものも食べてパワーチャージ」



倖田さんは、「本日はアリーナツアーのリハーサルを真面目にやりながら」と、スタジオでダンスに励む様子を投稿。引き締まった肉体や、真剣な眼差しで座り込む写真からも、気合の入り具合が伝わってきます。

 



それだけではなく、倖田さんは「甘いものも食べてパワーチャージしつつ　動きまくりングの笑いまくりングday」と、楽しい１日だったことを明かすと、ダンサーたちと一緒にシュークリームを食べる画像を公開。自身が大笑いしている様子やにぎやかな集合写真などを投稿し、現場の雰囲気を伝えています。
 



この投稿に、「リハ順調そうだね　楽しみすぎる」「甘いものチャージ大切　リハお疲れ様です」「来月アリーナ楽しみでいっぱい」「イキイキしてる〜」などの反応が寄せられています。

 



