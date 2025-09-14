IVE、MONSTA Xを輩出したスターシップ、5年ぶりボーイズグループ「IDID」あす15日デビュー “ハイエンド清涼ドル”として期待
IVE、MONSTA Xなどを輩出した韓国の事務所「スターシップエンタテインメント」に所属する新ボーイズグループ・IDID（アイディッド）が、あす15日にデビューする。
【写真】清涼感あふれる「IDID」メンバーソロカット
IDIDは、同事務所がCRAVITY以来、約5年ぶりに世に送り出す新人ボーイズグループ。超大型プロジェクト『Debut’s Plan』を通じて“オールラウンダー”の実力を証明した7人で構成されている。プレデビュー活動ですでにグローバルファンの注目を集めたIDIDが、唯一無二の“ハイエンド清涼ドル”として巻き起こす旋風に期待が高まっている。
デビュー曲「気ままに輝いて」（CHAN-RAN）は、グループの始まりを象徴する楽曲。自由でエネルギッシュな感性を込め、明るくクールなIDIDならではの青春感あふれるエネルギーを伝える。
楽曲制作にはDr.DreやEminemなど世界的なポップスター、BLACKPINK・ジェニー「ExtraL」、aespa「Supernova」、NCT 127「Cherry Bomb」「英雄（Kick It）」など、数多くのK-POPアーティストのアルバムに参加してきたアメリカのプロデューサー・Dem Jointzをはじめとするグローバル制作陣が参加。楽曲の完成度を一層高めている。
1stミニアルバム『I did it.』は、15日午後6時に各音楽配信サイトにてリリースされる。同日午後8時よりデビューショーケースが開催され、その模様はYouTubeで配信される。試聴URLは同日の午後にSNSなどで発表される予定。
