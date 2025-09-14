『ソ・イングク セレクション』9月から連続放送 きょう14日は10周年記念ファンコンサート放送
11月に大阪・東京での来日コンサートを控える韓国の歌手で俳優のソ・イングク。CSホームドラマチャンネルでは、昨年のソウルファンミーティング『Heart Cream』のほか、出演作品を9月から連続で放送する。
【動画】美しい歌声を披露…ソ・イングク10周年記念ファンコンサートの模様
『ソ・イングク セレクション』と題して、ソ・イングクの昨年のソウルファンミーティング『Heart Cream』、ドキュメンタリー『SIGnature』を放送するほか、14日には、2023年の来日コンサート『IN THE X』をアンコール放送する。
■『2024 FANMEETING「Heart Cream」』昼公演
今回のイベントは、ファンと特別な時間を過ごすためにソ・イングクが自ら企画を考えたもの。MCにはバラエティ番組でも共演歴があるシンガー・ソングライターのイ・スンユンを迎え、歌はもちろん、流行のコンテンツにもチャレンジするなど、愛嬌たっぷりな姿を披露する。また、昼公演のゲストには、歌手のK.willが登場。24年6月に発表した楽曲「僕に似合う別れの歌がない」のMVに出演しているソ・イングクが撮影時を振り返るほか、2人の親交の様子が語られる。10月26日（後7：00〜）放送。
■『「SIGnature」The Documentary』
24年リリースのミニアルバム『SIGnature』制作時のインタビューや、来日リリースイベントに密着。また、韓国・ソウルで行なったファンミーティングのリハーサル映像など、今のソ・イングクに迫る。10月19日（後6：30〜）放送。
制作時のインタビューや、同ミニアルバムのリリースイベントで来日した際の密着映像などをまとめたドキュメンタリー番組。同ミニアルバムは、ソ・イングク本人がプロデュースしたもので、インストを含む全6曲を収録。タイトルの“SIGnature”は、本作がソ・イングク（SIG）の本質に迫り、自然体そのもの（nature）を表現したことに由来している。番組では、24年7月に韓国・ソウルで行なわれたファンミーティングのリハーサル映像なども加え放送する。
■「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート
23年11月に開催したコンサート。日本デビュー10周年シングルのタイトル曲である「Don’t Be Jealous」で公演がスタート。1部は「俳優ソ・イングク」として近況を伝えるコーナーや、ファンとコミュニケーションがとれるコーナーなどで盛り上がり、2部では「歌手ソ・イングク」に戻り、日本デビュー曲である「Fly Away」で会場を盛り上げた。「MY LOVE」などの数々のヒット曲と共に、「君という季節」などの日本語の歌も披露し、日本のファンのためのセットリストでファンへの愛情を示した。アンコール曲「All for You」では客席から登場する演出も。さらに、直筆の手紙を日本語で読み上げて10年間一緒にいてくれたファンに真心を伝えた。
東京公演は9月14日（後7：00〜）、大阪公演は10月19日（後7：30〜）放送される。
