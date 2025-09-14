「神様助けてください！」貨物列車がバスに衝突…衝撃で屋根吹き飛び座席むき出しに　10人死亡61人負傷　メキシコ

メキシコで貨物列車と2階建てバスが衝突する事故が発生した。バスは2階部分の屋根が吹き飛ぶなど大破。この事故で10人が死亡し、61人が負傷した。

貨物列車と2階建てバスが激突

メキシコで8日朝に撮影されたのは、貨物列車とバスの事故直後の映像だ。

現場ではバスが列車にくっつくように止まっていた。そこには乗客たちの姿も確認できる。

乗客たちは「神様助けてください！」「助けて！」と声を上げ、救助を求めていた。

現場で何が起きていたのか。

「事故の瞬間」を、カメラが捉えていた。

事故が起きた場所は車で混雑する大通りだ。2階建ての白いバスが線路を渡ろうと進んでいたその時、画面右から走ってきた貨物列車と激突した。

そして、そのまま押し出されるように、画面の外へと消えていった。

バスは大破…多数の死傷者も

現場に残されていたのは、ぶつかった衝撃で大破したバスだ。

前方の部分は2階部分の屋根が吹き飛び、座席がむき出しの状態になっている。一方、後方部分は離れた場所で見つかっていた。

現地当局によると、この事故でこれまでに10人が死亡、61人がけがをしたという。また、在メキシコ日本大使館によると、日本人の被害は確認されていないという。

現地当局が事故の詳しい原因を調べている。

（「イット！」 9月9日放送より）