イコラブらがランクイン！歌詞注目度ランキングはBE:FIRSTの「空」が怒涛の4週連続首位

歌詞検索サービス「歌ネット」が、9月11日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、BE:FIRSTの「空」が輝いた。4週連続で首位を記録！2025年9月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、第92回NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部の課題曲だ。常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、メンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。先日、MV Teaser映像も公開。アパート、電車、コンビニ、部屋などの場面から、一体どんなMVになっているのか注目が集まる。MVは9月15日0時より公開が予定されている。

2位には、=LOVEの「ラブソングに襲われる」が初登場。2025年10月8日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。佐々木舞香がセンターを務め、“好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気付いてほしい”という感情を表現したキュートなラブソングに仕上がっている。MVは、「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」の振り付けが印象的な作品となっている。

4位と5位には、日向坂46の「お願いバッハ！」と「空飛ぶ車」がそれぞれランクイン。いずれも2025年9月17日にリリースされるニューシングルの収録曲だ。「空飛ぶ車」は、フォーメーションが明かされていないままMVが公開。映像の中で、5期生・松尾桜がセンターを務めることが判明した。明るい洋館で、クラシカルな衣装を纏い、一人ひとりの歌声が際立つミドル・テンポの楽曲に合わせて、美しく可憐なパフォーマンスを披露している。様々なものが宙に浮かぶ世界観にも注目だ。

7位には、EXILEの「Get-go!」がランクイン。デビュー24周年の記念日である、2025年9月27日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。作詞はATSUSHIが担当。自身の想いや、再び歩み出す仲間たちへの感謝が綴られている。また、MVは、メディアや関係者を招いた“新たなEXILE”のプレゼンテーション・レセプションパーティーがテーマ。表舞台での“アーティスト・EXILE”と、楽屋での自然体な姿やATSUSHIとTAKAHIROの再会など、仲間との絆を感じさせる“素のEXILE”が交差する映像作品となっている。

9位には、Girls2の「LET ME DANCE」がランクイン。2025年9月24日にリリースされるNEW EP『New Era』収録曲だ。“平成レトロ”をテーマに制作した本作。「LET ME DANCE」は、＜モヤモヤ全部 くしゃくしゃにして バイバイバイ 忘れたいから ねぇ Let me dance！＞と幕を開ける。ポップな高揚感とクールなグルーヴが共存する、新しいGirls2のサウンドを表現した1曲となっている。

【2025年9月11日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 空／BE:FIRST2位 ラブソングに襲われる／=LOVE3位 真実／矢沢永吉4位 お願いバッハ！／日向坂465位 空飛ぶ車／日向坂466位 BFX／FANTASTICS from EXILE TRIBE7位 Get-go!／EXILE8位 SOMEBODY STOP ME (FULL THROTTLE) ／HIM9位 LET ME DANCE／Girls210位 ソーラ・ウィンド／Perfume