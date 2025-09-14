¡Ö¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ä¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¶ÃØ³¡É¤ÎÃæ±Û¤¨ÆÃÂç49¹æ¡¡NHK²òÀâ¼Ô¤â¶Ã¤¡¡»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê
ÂçÃ«¤¬ÆÃÂç49¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1¡Ý4¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç49¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50¹æËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´°àú¤À¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¹ë²÷ÃÆ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢49¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä
¡¡¡ØNHK¡ÝBS¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿°æ¸ý»ñ¿Î»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢°ì¸À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ114.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.8¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥454¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó138.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢±¦ÍãÊý¸þ¤Ê¤é¥Þ¥«¥Ó¡¼ÏÑ¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆÃÂç¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï7·î11Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¤«¤é¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ò¥Ã¥È¡×¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ18»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ì»àÆóÎÝ¤Ç¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÂçÃ«¤ÏÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¡¢º£µ¨132ÆÀÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ1¡Ý4¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï3Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]