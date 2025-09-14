お笑いコンビ「さらば青春の光」が13日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。単独ライブツアー中の対照的な過ごし方を明かした。

40公演にも及ぶ単独ライブを行い、同番組に久々に戻って来た2人。ツアー中の食事の話題になり、森田はスタッフらと、東ブクロは基本ひとりで行くと話した。

森田は福岡公演の際、「水着ガールズバーってのに行って。何の気になしにSNSに“いい夜だ”みたいに上げたんですよ。そしたら、そこの水着ガールズバー、さらばファンで埋まったんです」と苦笑いした。

「（ファンに）店特定されて…。入ってくるヤツ、入ってくるヤツ、みんな俺らの単独ライブのTシャツ着てる。そいつらにおごって…みたいな。店の人も喜んでましたけどね」と、思わぬ“後夜祭”になったことを明かした。

極楽とんぼ・加藤浩次は「楽しい夜過ごしてんじゃん！」と反応したが、東ブクロは「全然うらやましいと思わない…ゆっくりしたいですやん」と本音を漏らした。加藤に「オマエ、そんなヤツじゃなかっただろ」とつっこまれたが、「そう思ったら、もうほんまに遊びに行ってないですわ…地方でも。飯食ってすぐ帰る。今回、ほんまエッチな店も行ってない。自分でも恐ろしい。性欲が落ちてきてる」と吐露した。

「昔は違っただろ？」と問う加藤に、「昔は絶対、行ってました。現地の仲良い女の子と連絡取ったりもして。今年は一切やらなかったです。今さら（過去の所業を）反省してるんですかね…」とポツリ。森田は「こんなん言うて、翌週またスキャンダル出たりしてな」と指摘し、笑わせていた。