◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。一挙５得点で逆転し、なおも５回２回二塁で迎えた第４打席は申告敬遠で歩かされた。前日から２試合で３度目の敬遠に球場は騒然となったが、続くベッツが中前適時打でこの回６点目が入った。

ジ軍先発はエース右腕・ウェブだった。初回先頭の第１打席では遊撃内野安打を放ち、１８試合連続出塁。３番フリーマンの左翼線適時打で先制のホームを踏んだ。そして、３点を追う３回先頭だった。２球目の９２・１マイル（約１４８・２キロ）シンカーが真ん中付近に来たところを見逃さなかった。打球速度１１４・８マイル（約１８４・８キロ）、角度２５度、飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）でバックスクリーンに飛び込んだ。５試合ぶりの４９号ソロの飛距離は今季自己＆球団最長の特大アーチ。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけた。

４回２死一塁の第３打席は見逃し三振。フルカウントからの６球目は外角高めの直球で大谷は判定に不服な様子だった。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが再点灯したド軍はこの日が１０連戦の２戦目。オラクルパークといえば、右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）にウェブから日本人選手では初の名物場外アーチをマークした。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は“参考記録”となるが、年間２発目となれば００年の開業以降、ビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。

チームはワールドシリーズ連覇に向け、レギュラーシーズン残り１５試合。１２日（同１３日）終了時点で同地区２位のパドレスとは２・５ゲーム差となっており、地区優勝マジック「１２」となっている。３位ジャイアンツとは７ゲーム差だが、直接対決がこの日を含めて６試合と気が抜けない。