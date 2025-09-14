◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３点を追う３回先頭の２打席目に、今季チーム最長となる飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大４９号ソロを中堅に運んだ。

前日１２日（同１３日）に先発した山本由伸投手（２７）が７回１安打１失点と好投を見せながら、サヨナラ負けを喫したドジャース。地区優勝へのマジックは１２で、１回表には大谷の内野安打での１８試合連続出塁を起点にフリーマンの左前適時打で大谷が生還し、シーズン１３２得点目で幸先よく先取点を奪った。だが、１回裏に先発のカーショーが４点を失って逆転を許しい苦しい展開になった。

２回は無死満塁のチャンスを迎えるもロハスが二飛、ロートベットが一ゴロ併殺打に倒れてまさかの無得点。直後にカーショーが２死満塁のピンチを背負ったが、シュミットを二ゴロに打ち取って踏ん張った。すると、３点を追う３回に、先頭の大谷が、中堅へ４９号特大弾。Ｔ・ヘルナンデスも適時二塁打を放って１点差に迫った。

１点を追う５回にも無死満塁のチャンスを作ると、またしてもＴ・ヘルナンデスが右中間への２点適時二塁打を放って逆転。一気に試合をひっくり返した。さらにコンフォートの右犠飛で１点を追加すると、ロートベットが２点適時二塁打。２死二塁で大谷は申告敬遠で勝負を避けられたがベッツの中前適時打でリードを５点に広げた。５回だけで４安打を放って４四球も絡めて６点を奪った。

２・５ゲーム差の２位・パドレスは、本拠地・ロッキーズ戦の７回終了時点で９―１と大量リードしている。