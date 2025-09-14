フル出場の鎌田大地、現地メディアから高評価「ビッグチャンスを演出した」
クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地のパフォーマンスに高評価が与えられている。
プレミアリーグ第4節が13日に行われ、クリスタル・パレスはサンダーランドと対戦し、0−0のドローに終わった。この試合にフル出場した鎌田は決定的なチャンスを演出するなど、好パフォーマンスを披露した。
試合後、選手採点を発表したアメリカメディア『Sportsdunia』は鎌田にチーム最高タイとなる「7」点をつけ、「クリスタル・パレスの攻撃陣の中で、実際にゴールを決められそうなのは彼だけだった。何度か良いシュートを放って、ゴールキーパーを翻弄し、チームメイトのビッグチャンスを演出した。攻撃陣は活気のない1日だったが、明るい光明となった」と賛辞を送っている。
