ウクライナと国境を接するルーマニアは13日、ロシアの無人機が領空を侵犯したため戦闘機を緊急発進させたと発表しました。ロシアの無人機をめぐっては、今月10日にポーランド軍が領空侵犯をした複数の無人機を撃墜したと発表したばかりです。

ロイター通信によりますと、ルーマニア国防省は13日、ロシアがウクライナ国境付近のインフラに対し攻撃を行った際、無人機がルーマニアの領空を侵犯したため戦闘機を緊急発進させたと発表しました。人口密集地は飛行しておらず、住民に危険はなかったということです。

ただモシュテアヌ国防相は、無人機が非常に低空で飛行していたため、撃墜する寸前だったと明らかにしました。ルーマニアはNATO（＝北大西洋条約機構）の加盟国で、ウクライナ南西部と国境を接しています。

ロシアの無人機をめぐっては、今月10日にポーランドが領空侵犯した複数の無人機を撃墜したと発表したばかりです。

こうした事態を受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は自身のSNSで、データによると無人機はルーマニア領空内におよそ10キロに侵入し、NATO領空でおよそ50分間、飛行していたとした上で、「これは明らかにロシアによる戦争の拡大だ」と指摘し、ロシアへの制裁と集団防衛の必要性を訴えました。