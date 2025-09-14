暑い季節でも快適さキープ！【キーン】の革新的ファッションサンダルがAmazonで販売中！
空気をまとう新感覚の履き心地！【キーン】の大注目ファッションサンダルがAmazonで販売中！
OPEN AIR SNEAKER. O3はオゾン、クローズドヒール ライトウェイトバージョン。UNEEK DNAである、パテント取得済みのインターロッキングコードシステムに、5mmのオーバルコードを使用。O3フォームの搭載により軽量化に成功、空気に包まれているような履き心地を具現化。脱ぎ履きが容易でコンフォートなフィット感、KEENならではのバンジーシューレース。解剖学的にデザインされた中足部がナチュラルなフィットを約束。
通気性に優れたインターロッキングコードシステムが、ムレを防ぎながらも足にしっかりフィットする。
O3フォームを搭載した軽量設計で、長時間の歩行でも疲れにくく、快適なクッション性を実現している。
かかとを優しく包み込むヒールパッドとバンジーシューレースが、スムーズな脱ぎ履きを可能にしている。
洗練されたスタイルと高い実用性を両立し、街でもアウトドアでも活躍するデザインに仕上がっている。
