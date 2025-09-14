ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

空気をまとう新感覚の履き心地！【キーン】の大注目ファッションサンダルがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


OPEN AIR SNEAKER. O3はオゾン、クローズドヒール ライトウェイトバージョン。UNEEK DNAである、パテント取得済みのインターロッキングコードシステムに、5mmのオーバルコードを使用。O3フォームの搭載により軽量化に成功、空気に包まれているような履き心地を具現化。脱ぎ履きが容易でコンフォートなフィット感、KEENならではのバンジーシューレース。解剖学的にデザインされた中足部がナチュラルなフィット約束

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


通気性に優れたインターロッキングコードシステムが、ムレを防ぎながらも足にしっかりフィットする。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


O3フォームを搭載した軽量設計で、長時間の歩行でも疲れにくく、快適なクッション性を実現している。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


かかとを優しく包み込むヒールパッドとバンジーシューレースが、スムーズな脱ぎ履きを可能にしている。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


洗練されたスタイルと高い実用性を両立し、街でもアウトドアでも活躍するデザインに仕上がっている。