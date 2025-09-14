「クーペとコンバーチブル、どちらになさいますか？」

ご縁あってレクサスの現行モデル5台を、約1ヵ月で一気乗りした話。前回ようやく最後の5台目にたどり着いたが長くなってしまい、まさかまさかの『レクサスLC500コンバーチブル』後編に突入である。お付き合いいただいている皆さまには、心から感謝申し上げます。

【画像】5L V8自然吸気ユニット2UR-GSE搭載！レクサスLC500コンバーチブル 全41枚

さて前編にて過去の取材エピソードをまとめたことで、筆者がLCに思い入れがあることは伝わったかと思う。



後編でようやく出番となった『レクサスLC500コンバーチブル』。 平井大介

LCは今回の一気乗りで必ず入れておきたかった1台で、「クーペとコンバーチブル、どちらになさいますか？」とレクサスの広報車担当から連絡を受けて、実はまだ乗ったことのないコンバーチブルにしたものの、その後「クーペもお願いします」と何度も言いそうになったのはここだけの話である（言わなかったのはスケジュールの関係です）。

だから、RCFとの入れ替えでお借りした時は「おお、ついに……」と結構喜んでいたのだが、隣に渡辺敏史さんが乗っていたのでわりと平静を装っていたのもここだけの話にさせて頂きたい。

だいぶ肩身が狭くなったビッグクーペ

ロングノーズ&ショートデッキでキャビンは小さく、フロントに5LのV8自然吸気という多気筒&大排気量エンジンを搭載しリアを駆動する。成り立ちからしてアメリカの広大な大地や都市が似合いそうなこの手のビッグクーペは、SUVの勢力が拡大したことによりだいぶ肩身が狭くなった印象だ。

しかし、デビューから10年近く経ち、ファッションの流行が１周回って元に戻るような感覚で、これはこれでいいなぁと１週間ほどの試乗をかなり満喫することになった。



477ps/540Nmのスペックとなる5L V8自然吸気ユニット『2UR-GSE』。 平井大介

ボディサイズは全長4770mm、全幅1920mm、全高1350mm、ホイールベース2870mmと、静岡県東部にある筆者自宅周辺では大きすぎる場面も正直あった。

ところが、高速道路の中速コーナーなどでの回頭性は実によく、乗っていて金曽さんの顔が何度も浮かんできた（詳しくは前編をご参照下さい）。それでいて、前後オーバーハングが短くホイールベースの長いディメンジョンにより、このシリーズでは何度か書いてきたレクサスならではの安心感も覚えさせてくれた。

5L V8自然吸気エンジン『2UR-GSE』の多気筒エンジンならではのドロッとした感じはデビュー時から変わらぬ部分で、10速（！）もあるATは、RCFなど他の2UR-GSE搭載車と比べても街中の走行マナーがきめ細やか、かつスムーズだ。

サスペンションもタイヤもそれぞれいい仕事

車重は2050kgもあるにも関わらず、実にフットワークよく走る印象。前後マルチリンクのサスペンションとミシュラン・パイロット・スポーツS5のタイヤも、それぞれいい仕事をしている印象だ。残念ながら初期の印象をそれほど覚えていないが、恐らくは熟成が進んでいるはず。

そう思ったのは、渡辺敏史さんがLCの特別仕様車『ピナクル』の印象を『ドアストライカー基台の肉厚アップとダンパーセットアップの変更というごく小規模なマイナーチェンジ』しただけにも関わらず、驚くほどの変化があったと語られていたことだ。



開け放った雰囲気はアメリカ西海岸のロデオドライブが実に似合いそう。 平井大介

残念ながらお借りしたのが8月後半という酷暑の時期で、コンバーチブルのトップを開け放つ場面は少なかったが、自宅駐車場に止まっている『ソニッククロム』と呼ばれるガンメタのボディとレッドのソフトトップを眺めるのも気分がよかった。レッドを選んだ時だけ組み合わせが可能なダークローズのインテリアも、ある意味ベタではあるがいい塩梅だ。

それでもデキのいいシートクーラーに頼りながら、何度かオープンで走ることはできた。例えばマツダ・ロードスターのようなライトウェイトスポーツカーとは違い、サイドウインドウの位置が高めなので、オープンで乗っていてもやはり安心感がある。

よくある例えになるが、開け放った雰囲気はアメリカ西海岸のロデオドライブが実に似合いそうで、冬のデトロイトとは真逆であるが、2012年に圧倒されたザ・アメリカを思い出させるものだった。

最近のレクサスってどうですか？

予定を大幅に上回る5回に渡って書いてきた『最近のレクサスってどうですか？』。SUV人気と電動化という大きな流れの中で、レクサスもそれに対応する必要があり、今もその変化の真っ只中にあることは肌感覚として理解できることができた。

トヨタは2024年3月に研究開発施設『Toyota Technical Center Shimoyama』の完成を発表しており、レクサスの開発もここに集約されていると聞く。愛知県豊田市と岡崎市にまたがるその規模はかなりのもので、今後の変化や進化も充分に予測できるというもの。



2024年3月に完成した研究開発施設『Toyota Technical Center Shimoyama』。 トヨタ自動車

個人的にはこの『下山』も取材してみたいと、今回の取材を通じて心から思うようになった。というわけで『最近のレクサスってどうですか？』と聞かれたら、『取材してみてますます興味がわいてきた』と答えたい。