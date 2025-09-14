俳優の日野友輔（23）が14日、都内で初写真集「hiSTORY 1」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。自らストーリーを監修し、物語性のある1冊に仕上げた。主に刑事編とボクサー編からなる。「STORYがこの写真のメインテーマなので、大文字にしました。hiは日野の頭文字でもあります。このhiSTORYが2、3と続いていった時に僕自身の歴史がたどれるようにという意味合いを込めました」とタイトルに込めた思いを明かした。

自己採点は「99点」。残りの1点については、本田圭佑のものまねで知られるお笑いタレントじゅんいちダビッドソン風に「伸びしろですねぇ〜」と口にし、笑いを誘った。

愛知県出身で、将棋の藤井聡太7冠（23）とは高校の同級生。藤井は2016年に史上最年少の14歳2カ月でプロ入りすると、デビューから29連勝するなど数々の金字塔を打ち立てた。

日野も当時から芸能活動をしていたが、「僕がどんなに凄いことをしても、彼は教科書に載ってしまっている。同級生で教科書に載っている人ってどうやったら超えられるんだと思いました」と人気や知名度ではお手上げ状態だった。仕事でも藤井効果で売れている商品の紹介などをすることもあった。「彼が最年少記録を達成すると僕に取材が来ていた。本当に藤井のバーターとして活動していた期間が1年ほどあった」と苦笑いしながら、当時のフィーバーを振り返った。

そんな日野も昨年9月から1年間「仮面ライダーガヴ」の仮面ライダーヴァレン/辛木田絆斗役で知名度を上げた。「いつかは彼と肩を並べたい。彼の口から僕の高校時代が語られるようなでかい男になれるように頑張りたい。いつかは対談とかできたらうれしいなと思います」と青写真を描いた。