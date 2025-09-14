人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」と連携した静岡県浜松市の誘客イベント「シン・ハママツ計画」に、「初号機」をデザインした旅客機や市内飲食店とのコラボメニューなどが新たに加わることになった。

観光客誘致に拍車をかける狙いだ。

転車台などが印象的な同市の天竜浜名湖鉄道・天竜二俣駅は、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のモデル地とされる。アニメのテレビ放送から３０周年を迎えることなどから、市や同鉄道が実行委員会をつくり、ファンを呼び込むために計画を進めている。

市内ではこれまで、「初号機」の立像（高さ約６メートル）の展示や同鉄沿線などを巡るスタンプラリーが実施され、国内外から多くのファンが訪れている。

実行委は新たに、五つの“計画”を追加した。フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）の紫色の旅客機（１機）に「初号機」をデザインするほか、人気キャラクター「葛城ミサト」の観光案内ボイスを県内１２か所に設置。さらに、市内の飲食店２１店舗でのコラボメニューの提供などを行う。

１２日に浜松市役所で記者会見した天竜浜名湖鉄道の松井宜正社長は「幅広い層の方々に浜松に来てもらいたい」と話していた。