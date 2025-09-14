¡ÈÀµ¤·¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¡É¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡Ö´Ö¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇ¤ÁµÞ¤®¤òËÉ¤°¡ª
¤¤¤«¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤ëÎÏ¤äÂÇ¤ÄÊýË¡¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÂÇË¡¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
ÏÓ¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯»È¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤È¤ë
¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç〝´Ö〞¤¬ºî¤ì¤º¤ËÂÇ¤ÁµÞ¤°¥ß¥¹¤â½Ð¤¬¤Á¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á〝¥½¥Õ¥È¥Ò¥Ã¥È〞¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¶¯¤¯°®¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¼ê¤Î¥»¥ó¥µー¤òÉÒ´¶¤Ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Çº¸¼ê¿Æ»Ø¤Î¾å¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¾è¤»¤ë°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¿Æ»Ø¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥âー¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤â´Ö¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥¸¤«¤é²¼¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯»È¤Ã¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤Æ¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥é¥Ö¤òº¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Ë¾è¤»¤ë
¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Î¾å¤Ë¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£º¸¿Æ»Ø¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤ä¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤È¤·¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹
¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤ä¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¡È´Ö¡É¤¬ºî¤ì¤º¡¢ÂÇ¤ÁµÞ¤®¤ä¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¡ß¡Ë
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë
ÃÆÆ»¤Ï¡È¥é¥¤¥ó½Ð¤·¡ÉÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥íー¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°Æ±ÍÍ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö
¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È▶Äà´È¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¼ó¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯»È¤¦
¥ê¥êー¥¹¤Î¥³¥Ä¤ÏÏÓ¤Î¥à¥À¤ÊÎÏ¤òÈ´¤¡¢¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤¦¤³¤È¡£Äà´È¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¥Ò¥¸¤È¼ê¼ó¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿¤Ð¤½¤¦
ÏÓ¤ò¸Ç¤á¤ÆÂÎÁ´ÂÎ¤Ç¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤È¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤º¥Ø¥Ã¥É¤âÁö¤é¤Ê¤¤
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á»Ô¸¶·úÉ§
¡ü¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤¿¤Ä¤Ò¤³¡¿1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¿å¾ë¹â¹»£³Ç¯»þ¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÍ¥¾¡¡£¹â¹»Â´¶È¸å¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢06Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥ÒÎÐ·ò¤è¤ß¤¦¤ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤Ï¥ß¥Ë¥Ä¥¢ー¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¹½À®¡áÎëÌÚ¹¯²ð¡¡
¼Ì¿¿¡á¾®ÎÓ »Ê¡¡
¶¨ÎÏ¡áÆîÌÐ¸¶¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö