セブン‐イレブンの月見第3弾♡秋を彩る6商品が新登場

秋の夜空に輝く中秋の名月に合わせて、セブン‐イレブンから“月見”をテーマにした第3弾商品が登場します。9月16日（火）から全国で順次発売されるのは、丸型のおむすびや秋らしいスイーツ、てりやきバーガーやうどんなど計6品。見た目にも味わいにも「満月」を感じられるラインアップで、食欲の秋を彩ります。和洋バラエティ豊かな月見グルメで、心もお腹も満たされるひとときを楽しんでみませんか？

まん丸おむすびと月見バーガー

「満月オムライスおむすび トマトソース」（198円・税込213.84円）は、ふわふわ玉子と爽やかなトマトソースがアクセント。鶏肉や野菜が入った、片手で食べられる月見仕立ての一品です。

「お月見ベーコンエッグおむすび」（225円・税込243円）は、目玉焼きとベーコンをあしらい、満月にかかる雲をイメージ。スパイシーなペッパーライスが食欲をそそります。

さらに「半熟卵てりやきバーガー」（398円・税込429.84円）は、黄身がとろける半熟卵と甘辛てりやきソースの絶妙コンビ♡ボリューム満点の一品です。

麺類と和洋スイーツで秋を満喫

「お月見冷しちく玉天うどん」（548円・税込591.84円）は、玉子天を“月”に見立て、大きなちくわ天と共に楽しむ豪華仕立て。だしの旨みが際立ちます。

スイーツからは「ダブルカスタードデニッシュ」（188円・税込203.04円）が登場。二層仕立ての濃厚カスタードが、まん丸の“満月”を連想させる可愛い一品です。

「お月見こもち 芋あん＆こしあん」（190円・税込205.2円）は、黄色と白の団子が仲良く並ぶ和菓子。紅はるかの優しい甘みと十勝産小豆の上品なこしあんで、ほっこり秋のひとときを楽しめます♪

セブン‐イレブンの月見商品第3弾は、見た目の愛らしさと季節感あふれる味わいで、まるでテーブルに満月が浮かんだような楽しさを届けてくれます。

おむすび、バーガー、うどん、スイーツまで勢ぞろいした6商品は、忙しい日常にも秋の彩りを添えてくれる存在。

中秋の名月を前に、家族や友人とシェアしても、自分へのご褒美としてもおすすめです。この季節限定の“満月グルメ”を、ぜひセブン‐イレブンで堪能してみませんか？