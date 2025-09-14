◇MLB ブルージェイズ5x-4オリオールズ（日本時間14日、ロジャース・センター）

オリオールズの菅野智之投手がブルージェイズ戦に中5日で先発登板。前回登板で右足首に打球を受け、この日は左足にも打球を受けるハプニングがあったものの、6回4被安打1失点の好投を見せマウンドを降りました。なおチームはリードを守り切れず、痛恨のサヨナラ負けを喫しました。

菅野投手は前回登板のドジャース戦では、右足首付近に打球が直撃し4回途中で降板となりました。そしてこの日も、2点の援護をもらい迎えた初回に、2アウトを取り、3人目のウラジーミル・ゲレロJr.選手の痛烈な打球が左足に直撃しました。それでもマウンドの前方に跳ね返ったボールを味方捕手が素早く拾い1塁へ送球。3者凡退で終えました。

その後も4回まで1安打と安定し、5回には先頭のアディソン・バーガー選手に20号ソロを浴びますが、最少失点で切り抜けると、6回まで63球を投げ4被安打、4奪三振、無四球、1失点と好投し勝利投手の権利を持ってマウンドを降りました。

しかし最終回に悪夢が。リリーフ陣が失点を重ねリードを守り切れず、痛恨のサヨナラ負け。菅野投手に勝ち星はつきませんでした。