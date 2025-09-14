「陸上・世界選手権・女子１００メートル障害予選」（１４日、国立競技場）

ＴＢＳの中継で上村彩子アナウンサーが実況を担当した。女性アナウンサーの実況は１９９７年アテネ大会以来２８年ぶり。今大会ＴＢＳは４人の女性アナウンサーを実況に抜てきしている。

同アナウンサーは自身も高校時代に１００メートル障害を経験。「高校生の時に専門としてやっていて、打ち込んできました。世界陸上の舞台で実況ができること、とても緊張してますが、大会が近づくにつれて楽しみな気持ちも増えてきました」と語っていた。

１組では今季世界最速のラッセル（米国）が登場。貫禄の走りで１位。上村アナは「ラッセル選手がどんどんリードして１着フィニッシュ。マサイ・ラッセルが順当に準決勝進出を決めました」と実況したほか、日本勢の福部真子、中島ひとみのレースも落ち着いて伝えた。

ＳＮＳでは「上村彩子アナが実況だと！？」、「特設スタジオに寺田明日香、実況・上村彩子、解説木村文子は豪華すぎる」、「素晴らしい。緊迫感を分かりやすく伝えてくれる」、「新鮮でいい」、「スポーツ制作の可能性を広げるチャレンジ」と反響の声が上がっていた。