テレビ朝系「仮面ライダーガヴ」で仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗役で注目の俳優・日野友輔（２３）が１４日、都内でファースト写真集「ｈｉＳＴＯＲＹ １」（ワニブックス）の発売記念イベントに登場した。

写真集は、日野自身がストーリーを監修した意欲作。「ビジュアル面はもちろん気にしていたんですが、役として、物語の説得力というところで楽しんでもらいたい」と話し、自己採点については「９９点！あと１点は伸びしろですねぇ〜！」とお笑い芸人・じゅんいちダビッドソンのモノマネで答えた。

愛知県出身の日野は、将棋界で活躍する藤井聡太七冠と高校の同級生。在学中から芸能活動をしていた日野だが「同級生だけど教科書に載ってしまっているので、どうしたら超えられるの？って」と懐古。未来での共演を思い描き、２ショット写真は撮らなかったというが「正直、サインもらっておけば良かった」と苦笑いする。

「仕事で彼の付けたマスクを紹介したり、最年少何冠の時には僕のところに取材に来たりと、藤井のバーターとして活動していた期間が１年ほどあった」と語る一方で、「いつかは彼と肩を並べて−ではないが、僕が藤井の高校時代ではなく、彼が僕の高校時代を語るようになれば。そんなでっけえ男になれるように頑張ります」と語った。