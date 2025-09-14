¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¡¡µÜÌî¿¿¼é¤Ï¶Ã¤¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤òÇØÉé¤¦¤Î¡©¡×¡¡¥¼¥í¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡ª¡×
¡¡±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ëºÇÂç¤Îº×Åµ¡ØTSUBURAYA CONVENTION 2025¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¡£14Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í15¼þÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í15th¡ÁBeyond the STARS¡Á¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2024Ç¯¤è¤ê2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í15¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡£¥¼¥í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¼¥í¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¡Ê¢¨ºîÉÊÈ¯É½½ç¡Ë¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¡¢ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ê¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É¡ÙÄ«ÁÒ¥ê¥¯Ìò¡Ë¡¢¾®ÌîÍ§¼ù¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ù¥ê¥¢¥ë¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¡¢È«ÃæÍ´¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¤Ç»Ê²ñ¤Ï´ØÃÒ°ì¡Ê¥°¥ì¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¼¥í¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£µÜÌî¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¤È1ÈÖÃç¤ÎÎÉ¤¤ÃÏµå¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥¼¥í¤ÈÊúÍÊ¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÆÃÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥¼¥í¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¤¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥í¥Ü¥·¡¦¥À¥ó¤ò±é¤¸¤¿¿¹¼¡¹¸»Ì¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿¹¼¡¤Ï¡Ö¥¼¥í¡¢µÜÌî¤¯¤ó¡¢¤³¤Î15Ç¯¤Î´Ö¤Ë·¯¤Ï»ä¤Î¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£15Ç¯´Ö¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö15Ç¯¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ60Ç¯Áá¤¤¤¼¡ª·¯¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥¼¥í¡¢¤ªÁ°¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¥¼¥í¤Î·è¤á¤»¤ê¤Õ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Ä¤Ä¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡Ù¤Î¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯µÇ°µÇ°¤Î±Ç²è¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼°Ê³°¤Î¥¦¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¥¼¥í¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£´Ø¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤Ê¡ª¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î¥°¥ì¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Ë¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À½ÐÈÖ¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¤ÏÎÞ¤¹¤ë¿Í¤â¡£µÜÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥¼¥í¤¬¤ä¤ë¤Î¡ª¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤òÇØÉé¤¦¤Î¡©¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¥¼¥í¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤é¥ª¥ì¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ª¥ì¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤«¤é´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡ª¥ª¥ì¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ï¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¼¡ª¡×¤ÈÍº¶«¤Ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿µÜÌî¤È¥¼¥í¡£µÜÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤¼¡ª¡×¤È¥¼¥í¤ÈÇ®¤¯¥Ï¥°¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2024Ç¯¤è¤ê2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í15¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡£¥¼¥í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¼¥í¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¡Ê¢¨ºîÉÊÈ¯É½½ç¡Ë¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¡¢ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ê¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É¡ÙÄ«ÁÒ¥ê¥¯Ìò¡Ë¡¢¾®ÌîÍ§¼ù¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ù¥ê¥¢¥ë¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¡¢È«ÃæÍ´¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¤Ç»Ê²ñ¤Ï´ØÃÒ°ì¡Ê¥°¥ì¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡§À¼¤Î½Ð±é¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÆÃÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥¼¥í¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¤¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥í¥Ü¥·¡¦¥À¥ó¤ò±é¤¸¤¿¿¹¼¡¹¸»Ì¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿¹¼¡¤Ï¡Ö¥¼¥í¡¢µÜÌî¤¯¤ó¡¢¤³¤Î15Ç¯¤Î´Ö¤Ë·¯¤Ï»ä¤Î¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£15Ç¯´Ö¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö15Ç¯¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ60Ç¯Áá¤¤¤¼¡ª·¯¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥¼¥í¡¢¤ªÁ°¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¥¼¥í¤Î·è¤á¤»¤ê¤Õ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Ä¤Ä¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡Ù¤Î¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯µÇ°µÇ°¤Î±Ç²è¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼°Ê³°¤Î¥¦¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¥¼¥í¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£´Ø¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤Ê¡ª¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î¥°¥ì¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Ë¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À½ÐÈÖ¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¤ÏÎÞ¤¹¤ë¿Í¤â¡£µÜÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥¼¥í¤¬¤ä¤ë¤Î¡ª¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤òÇØÉé¤¦¤Î¡©¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¥¼¥í¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤é¥ª¥ì¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ª¥ì¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤«¤é´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡ª¥ª¥ì¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ï¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¼¡ª¡×¤ÈÍº¶«¤Ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿µÜÌî¤È¥¼¥í¡£µÜÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤¼¡ª¡×¤È¥¼¥í¤ÈÇ®¤¯¥Ï¥°¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£