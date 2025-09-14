「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）

女子決勝の第２戦が行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブを７−６で下し、１次リーグの結果も含めた直接対決の成績で２勝２敗とし、逆王手をかけて悲願の五輪出場の道をつなぎとめた。午後２時３０分からの最終決戦に持ち込んだ。

第１エンドはブランク。第２エンドに相手に重圧をかける展開をつくり、１点スチールに成功した。第３エンドに２点を奪われたが、直後の第４エンドに２点を奪い、前半は３−３で折り返した。第６、７エンドは互いに２点を奪い、一歩も引かず。６−６で迎えた最終エンド。有利な後攻で吉村が重圧のかかる最後のドローを決めて１点を奪い、タイに戻した。

１次リーグでは２連敗の崖っぷちから２連勝でタイブレークに持ち込み、１発勝負のタイブレークでは宿命のライバル、ロコ・ソラーレを下し、決勝に駒を進めた。前日の決勝第１戦でＳＣ軽井沢クに敗れ、再び崖っぷちに。それでも再び勝負強さをみせつけた。

試合後、吉村は「まずはホッとしてます。最後は長かったので相手の石に救われました」と笑い「相手もいいパフォーマンスをして、ショットも決めてきてる。ほんの少しのミスで複数得点を与えてしまう。最後しっかり決めきれてよかったです」と、胸をなで下ろした。泣いても笑ってもあと１試合。「強く自信を持って臨みたい。優勝のイメージを共有しながら向かいたい。あと残り１戦、勝っても負けても最後。積み上げてきたものを出し切りたい。勝ってみんなで喜びを分かち合いたい」と覚悟を語った。