◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子１００メートル障害予選で、初代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）は１２秒８８の６組５着で１５日の準決勝に進んだ。レース後のインタビューでは福部真子とともに準決勝へ進んだことを喜び「このユニホームの姿をたくさんの方に見せられたことを幸せに思います。日本記録を狙っているので、準決勝は当たって砕けろでいきます」と約束した。

今季は５月のセイコー・ゴールデングランプリ（東京）で１２秒８５、７月初旬の日本選手権（東京）予選で１２秒８１など自己ベストを更新し続けている、勢い抜群の中島。日本選手権決勝後の取材では、２３年に男子４００メートル障害の豊田将樹（富士通）と結婚したことも明かした。

その後、７月末の国際競技会（フィンランド）を日本歴代２位の１２秒７１（追い風０・７メートル）で制し、世界陸上の参加標準記録（１２秒７３）を突破。８月は実業団・学生対抗（神奈川）でまたも１２秒７１（追い風１・１メートル）をマークし「また殻を破れた気持ちと、もっともっと上を目指そうという両面ある気持ちです」となどと手応えを明かしていた。

◆中島 ひとみ（なかじま・ひとみ）１９９５年７月１３日生まれ、３０歳。兵庫・伊丹市生まれ。荒牧中２年から１００メートル障害を始め、３年時に全日本中学選手権を制覇。夙川学院高、園田学園大から長谷川体育施設に入社した。今年の日本選手権は２位。自己ベストは１２秒７１。１６３センチ。