◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子１００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・福部真子（日本建設工業）が１２秒９２の５組４着。各組上位３人には入れなかったが、各組４位以下の中でタイム上位６人に入り、１５日の準決勝に進んだ。「アップでも海外選手に怖じ気づいてしまった。会場に入ったらたくさんの声援が聞こえて、クヨクヨなんかしてる場合じゃないと思わせてもらった。準決勝では日本記録をしっかり狙っていきたい」と笑顔で話した。

２２年オレゴン世界陸上、昨年のパリ五輪で準決勝に進出した実力者。同１２月に、原因不明の高熱が出る「菊池病」と診断されたことを公表した。

東京世界陸上の代表選考を兼ねた７月の日本選手権は３位。その後は発熱で練習も十分に積めない中で、８月に１２秒７３（追い風１・４メートル）をマークして参加標準記録にピタリと届き、代表権を獲得した。

◆福部 真子（ふくべ・まこ）１９９５年１０月２８日、広島・安芸郡府中町生まれ。２９歳。小学４年時に地元のジュニアチームから競技を始める。府中中３年時の全日本中学陸上選手権の四種競技で優勝。広島皆実高に進学。日体大から日本建設工業に進み、２２年オレゴン世界陸上では準決勝で１２秒８２の日本新記録をマークするも、決勝進出は逃した。２４年パリ五輪も準決勝進出。昨年７月に自身の記録を更新して１２秒６９の日本記録を樹立した。１６５センチ。