¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè£²ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨£´£¹¹æËÜÎÝÂÇ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£µ£°È¯¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¾ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡££³ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦£³²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÏÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥¦¥§¥Ö¤¬£²µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¿¶¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£ÂçÃ«¤Ï¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÂÇÀÊ¤«¤é£´£µ£´¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£³£¸¡¦£´¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÊüÊªÀþ¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢ÍªÁ³¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï£··î£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¤Ë£³£²¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¡¢±¦ÍãÀÊ¸åÊý¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤ËÊü¤ê¹þ¤à¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡×¤òÆüËÜÁª¼ê¤Ç½é¤á¤ÆÃ£À®¡£¤½¤Î»þ¤Ï£´£±£°¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂÇµå¤¬±¦ÍãÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÈôµ÷Î¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥Ã¥³¥Ó¡¼ÏÑ¤Ë½½Ê¬ÆÏ¤¯ÆÃÂçÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥È¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¡ÖÀË¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡£ËÜÎÝÂÇ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£