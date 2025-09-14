川田将雅騎手＝栗東・フリー＝は９月１４日、ダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）に騎乗した阪神２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル、１０頭立て）を勝ち、ＪＲＡ通算２１００勝を達成した。史上７人目で、現役では武豊騎手＝栗東・フリー＝、横山典弘騎手＝美浦・フリー＝、柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝に続く４人目で、通算１万２９４７回目の騎乗での到達。初騎乗は２００４年３月７日の中京２Ｒ（シュアリーゴールド＝５着）で、初勝利は２００４年３月２０日の阪神８Ｒ（ホーマンルーキー）。ＪＲＡ重賞はＧ１・２９勝を含む１４８勝。

昨日まで２１９８勝だったが、１Ｒと２Ｒを連勝して、あっさりと節目に到達。レース後のセレモニーではダイヤモンドノットを管理し、騎手時代の先輩でもある福永祐一調教師から記念品のターフィーくん人形を渡された。川田騎手は「福永調教師に『まだ２２００勝なの？』と言われました」と周囲を笑わせた後、「素晴らしい馬に毎レース乗せていただいていますので、こうして素早く決めることができてホッとしています」と口にした。

２０２２年には最多勝利騎手賞にも輝くなど、常にリーディング上位に名を連ねている。これから秋のＧ１シーズンも始まっていく時期。「本当にここまで来ることが想像できないくらい、デビューした当初は生き残ることに必死でしたので、これだけの数を勝たせていただいていることを本当に心からありがたく思います。毎レース毎レース、重賞に限らず、僕に与えられた仕事を全うしたいという思いです」と抱負を語っていた。