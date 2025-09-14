【DeNA】シーズン終盤頼りになる男・オースティン！主砲の一撃でヤクルトに連勝



【試合映像】DeNA 主砲の一撃でヤクルトに連勝｜https://youtu.be/D44vUkKun-8

＜2025年9月13日（土）プロ野球 ヤクルト 2-6 DeNA ＠神宮＞

クライマックスシリーズ進出へ負けられない戦いが続くDeNA。

ここに来て状態を上げてきたのが主砲オースティン選手だ。シーズン終盤の大事な一戦となったヤクルト戦において、彼の一撃がチームに勝利をもたらした。

試合はDeNAが主導権を握り、最終的に6対2でヤクルトに勝利。オースティン選手はこの試合で10号ホームランを放ち、桑原選手の5号ホームランも飛び出した。

DeNAの投手陣も好投を見せ、竹田投手が3勝1敗、対するヤクルトの山野投手は3勝3敗となった。

このヤクルト戦の勝利でDeNAは連勝。オースティン選手の活躍は2年連続の2桁本塁打達成となる15号アーチへとつながり、クライマックスシリーズを目指すチームに大きな弾みをつけた。

■責任投手

【勝投手】竹田（3勝1敗）

【敗投手】山野（3勝3敗）

■バッテリー

【DeNA】竹田、宮城、入江、ウィック、坂本 ‐ 山本

【ヤクルト】山野、松本健、石山、矢崎、田口 ‐ 古賀

■本塁打

【DeNA】オースティン 10号（3回3ラン 山野）、桑原 5号（6回3ラン 山野）

【ヤクルト】