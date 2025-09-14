コラボ商品

9月2日、ファミリーマートと江頭2：50のYouTubeチャンネルのコラボ商品「旨辛トルコ名物！伝説のケバブ風味ポテトチップス」が発売された。この商品のプロモーションのために、江頭がファミリーマートの担当者と共にトルコに行って、現地の人に試食をしてもらう動画が公開された。【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】現地で見た、食べた…トルコ大地震の爪痕と復活のグルメ

しかし、この動画が深刻な問題を引き起こした。この商品には豚肉の成分が使われていたからだ。トルコで9割以上を占めるイスラム教徒にとって、豚肉は決して口にしてはならないものと定められている。豚肉が入っていることを知らせずにポテトチップスを食べさせたことは、単なる手違いという言葉では片づけられない大失態だった。当該動画は非公開にされて、江頭は本件に関する謝罪動画を公開した。

江頭2：50

今回のポテトチップスは、江頭の60歳という節目に合わせてファミリーマートと共同開発されたコラボ商品であり、「伝説のケバブ風味」と銘打たれていた。ケバブといえば一般的には牛肉や鶏肉を使う料理であり、豚肉を使わないのは常識と言って良い。そのため、多くの人は商品名から豚肉由来の成分が入っているとは思わなかったはずである。

しかし、実際にはポークエキスパウダーが使用されており、その事実が制作スタッフや江頭本人にも共有されないまま、トルコで現地の人に試食してもらうロケが行われてしまった。パッケージの初期デザインにはその注記がなく、編集段階でようやく加えられたが、それも見落とされ、動画が公開されてしまった。こうした一連の流れは「誰か1人が気付いていれば防げたはずだ」という指摘を免れず、情報共有の甘さとチェック体制の不備が露呈した。

江頭自身は謝罪動画の中で「知らなかったことを言い訳にはできない」という趣旨のことを語り、責任を引き受ける態度を示した。この問題の根底にあるのは、企業とクリエイター双方に共通する文化理解の不足と準備不足である。

イスラム教では、もし誤って豚肉を食べてしまった場合、神の赦しによって罪には問われないとされている。ただ、本人が強い嫌悪感やショックを受けることは避けられない。宗教的な戒律は単なる食の習慣ではなく、自己のアイデンティティや共同体の倫理観と一体化している。そのため、軽い気持ちで企画を進めれば、それが信仰を踏みにじる行為となってしまう。ましてやその様子を動画として世界に発信するとなれば、信頼を損ない、ブランドや本人のイメージにまで深刻な傷を残すことになる。

謝罪動画では、江頭とスタッフが普段のキャラクター通り、半裸や覆面姿で正座して頭を下げていた。その姿は江頭にとっては「正装」であるわけだが、彼のことを知らない人から見れば、誠意よりもふざけている印象を与える可能性がある。謝罪の場では、どう見えるかが何より重要であり、意図がどうであれ相手に「茶化している」と受け取られれば逆効果になってしまう。

繊細な食企画

江頭は、1997年にトルコで全裸パフォーマンスをして大問題になったことがある。今回のコラボ商品の企画においても、そのエピソードを「伝説」として取り上げ、再びトルコでロケを行っていた。そのことを問題視する声もある。28年前の「全裸事件」は今でこそ伝説的に語られているが、当時は現地の人々に強い反発を招き、警察に拘束され罰金を科された深刻な出来事だった。同じ国で再び文化的タブーに触れてしまったことで、「また同じことを繰り返している」と思われてしまうのは避けられない。

食に関する企画は、アレルギーや宗教的禁忌といった繊細な領域にまたがっているため、より一層の慎重さが必要とされる。クリエイター側もスピード感や意外性を優先するあまり、リスク管理を軽視してはならない。

今回の炎上から得られる教訓は、異文化を扱うときに自分たちの常識だけで進めてはいけないということだ。日本では笑いのネタになることでも、他国では侮辱や不敬と受け取られることがある。グローバルに動画が発信される時代においては、より繊細な配慮と確認が求められる。

芸人の過激さや話題性はエンタメにとって大事な要素だが、それが他者の尊厳を傷つけることで成り立ってはならない。テレビ番組をはじめとして、日本のエンタメ作品の多くは国内マーケット向けに作られているため、国際的な視点が抜け落ちていることがある。これからの時代には、どんなものを作る場合にも世界を意識した十分な配慮が求められるだろう。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

