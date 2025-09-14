遠藤雄弥インタビュー後編

映画「男神」（井上雅貴監督、9月19日公開）でホラーに初挑戦した俳優の遠藤雄弥（38）は、2000年に山崎貴の初監督映画「ジュブナイル」でデビューし、25年のキャリアの持ち主。子供の頃から芝居に触れ、今や演技派としての評価を受けるが、20代には本業では食べていけない不遇時代もあったと明かす。（前後編の後編）

＊＊＊

今や「ゴジラ−1.0」で知られる山崎貴の監督デビュー作で子役デビュー。当時は12歳だった。

「母に勧められて児童劇団に入り、毎週日曜日のレッスンに通っていました。『ジュブナイル』のオーディションに受かって映画の世界に入ったのが最初。当時は『スター・ウォーズ ファントム・メナス』が公開された後で、SFXに興味を持っていました。子供ながらに山崎監督と同じ方向を向いている気がして、ワクワクしていました。自分が山崎組出身ということが、俳優を続けるひとつの大きなモチベーションになっています」

遠藤雄弥

その後はNHK連続テレビ小説「ちゅらさん」（2001年）にも出演。ヒロイン（国仲涼子）の初恋の相手の兄役だったが、第1週で他界してしまう役ながら、その後も何度も登場する異色のキャラクターだった。

「あの頃は芝居そのものより、沖縄に行けるのが嬉しかったのですが、いまだにドラマのことを言ってくださる方がいます。改めて沖縄のロケーションが素晴らしいですし、岡田惠和さんの脚本が素敵だなと思います。『虎に翼』で朝ドラに出させていただいた際にDV夫として登場して、その頃、『ちゅらさん』の再放送も同時にあったりして。ギャップがすごい。長くやっていると、こんなこともあるんだな、と思ったりしました」

10代後半から20代前半は、若手俳優集団D-BOYSの一員として活動した。「テニスの王子様」が代表作だ。

「当時は“芝居をするアイドル”のような感覚で、与えられた仕事をひたすらこなすだけでした」と振り返る。しかし、25、6歳を迎え、「もっと能動的に芝居に取り組まなければ」と気づく。

映画を毎日1本観る

その頃、環境は一変した。

「事務所からの給料もなくなり、バイトせざるを得なくなってしまい、恵比寿の飲食店でホールスタッフをしていました……。それでも、ちょこちょこドラマに出させてもらっていたので気づかれることもあったのですが、中には正直腹の立つお客さんもいて、ちょっと喧嘩しかけたこともありました。『なんでこんなに偉そうなんだ』と（笑）。でも、そういう経験も今では大きな糧になっています」

華やかな舞台から一転、生活のために皿を運び、客とやり合いそうになる日々。俳優としての自分とアルバイトをする自分、そのギャップに苦しんだ時期だった。「当時は本当に悩んでいました。俳優を続ける意味があるのかとも思った」と本音を漏らす。

それでも芝居を諦めなかったのは、映画があったからだ。「映画を毎日1本観る」と自分に課し、スクリーンの中に生きる答えを探した。

「映画を観ていると作り手の熱量や役者の姿勢が伝わってきて、自分もまた現場に戻りたいと思えた。映画そのものに救われたんです」

この“谷”を経て、遠藤は改めて映画と向き合った。アルチュール・アラリ監督の「ONODA 一万夜を越えて」（2021年）では国際共同製作の現場に参加し、24年には小路紘史監督のインディーズ映画「辰巳」で主演を務め、ロングランヒットを記録し、第38回高崎映画祭の最優秀主演俳優賞を受賞した。

「映画に救われてきた自分だからこそ、映画に恩返しをしたい。日本の同世代や若い才能あるクリエイターと一緒に作品を作りたいですし、海外の監督ともまた挑戦したい。そのために語学も学んで準備をしています」

そして最新作が、主演映画「男神」だ。YouTubeで朗読され話題を呼んだ原作をベースに、禁忌の穴に消えた息子を追う父親を演じる。「ホラーではあるけれど、家族愛やファンタジーの要素もあり、恐怖だけにとどまらない作品。大人も子供も一緒に楽しんでもらえる映画です」と語る表情は晴れやかだ。

子役から四半世紀。華やかな舞台も、不遇のアルバイト時代も経て、「能動的に芝居をする俳優」へと深化した遠藤雄弥は、今また新たな挑戦のステージに立っている。

＊＊＊

前編【YouTubeで朗読され「今までで一番怖い話」と話題 異色のホラー作で「ドラえもん」を思い出した】では、遠藤が主演映画「男神」について語っている。

□遠藤雄弥（えんどう・ゆうや）

1987年3月20日、神奈川県出身。2000年に「ジュブナイル」（山崎貴監督）で映画デビュー。その後も多くの映画やドラマ、舞台に出演するなど、役者として活動の幅を広げている。第38回高崎映画祭にて映画「辰巳」（小路紘史監督）で最優秀主演俳優賞を獲得。2025年以降も「室町無頼」（入江悠監督）、「ザ・ゲスイドウズ」（宇賀那健一監督）、「東京予報−映画監督外山文治短編作品集−」の一編「名前、呼んで欲しい」、Netflixシリーズ「イクサガミ」（藤井道人監督）、「仏師」（田中綱一監督）など。

デイリー新潮編集部