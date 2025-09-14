遠藤雄弥インタビュー前編

俳優の遠藤雄弥（38）が主演を務める映画「男神」（井上雅貴監督、9月19日公開）。YouTubeで朗読され「今までで一番怖い話」と話題を呼んだ原作をもとに、家族愛とファンタジーを織り交ぜた異色のホラー作品だ。全国で母子の失踪事件が相次ぐ中、謎の「穴」に消えた息子を追って父親（遠藤）が禁忌の領域に足を踏み入れる物語。遠藤はどう受け止めたのか。（前後編の前編）

第96回アカデミー賞でアジア映画として初めて視覚効果賞を受賞した「ゴジラ−1.0」で知られる山崎貴監督の「ジュブナイル」（2000年）で、子役としてデビューした遠藤。近年では「ONODA 一万夜を越えて」（2021年、アルチュール・アラリ監督）やインディーズながらロングランヒットを記録した「辰巳」（2024年、小路紘史監督）など、さまざまなジャンルでキャリアを重ねてきたが、ホラーは初挑戦だ。

「自分でも新鮮でした。趣味でホラー映画は観ていましたが、参加するのは初めて。どうなるのか正直探り探りでした」と遠藤は振り返る。

原作の朗読を耳にし「めちゃくちゃ怖かった」という遠藤だが、出演の決め手は脚本だった。日露合作の「ソローキンの見た桜」（2019年）で知られる井上監督は、アレクサンドル・ソクーロフ監督のロシア映画「太陽」（2005年）にメイキング監督として参加。3か月ロシアに滞在し、ロシアの映画製作を学んだキャリアの持ち主だ。

「井上監督からいただいた脚本は全然違っていて驚きました。ホラーなのに冒険や家族愛、ファンタジーの要素が盛り込まれていて、『これは面白い映画になりそうだ』とワクワクしました」

演じる和田は、失踪した息子を追って禁忌の穴に入る父親。「ホラー調ではあるんですけど、恐怖だけにとどまらない。家族を思う父親の姿に共感できるし、脚本の豊かさに惹かれました」

撮影は愛知県日進市と岐阜県下呂市で行われた。とりわけ日進市は全面的に支援し、工務店が重機を貸し出し、愛知牧場はロケ地を提供するなど、市を挙げて映画製作をサポートした。

「ホラー映画だと敬遠されがちなイメージもありますが、日進市の皆さんは市長をはじめ本当に協力的でした。おかげでなんとか撮り切ることができました」

乗馬シーンにも初挑戦

劇中では乗馬シーンにも初挑戦した。

「愛知牧場で教えていただいたんですが、先生の教え方がとても上手で1日である程度乗れるようになりました。俳優としても良い経験でした」と振り返る。一方で「馬は生き物なので、長時間待機でストレスが溜まってしまったんです。撮影の時に暴れそうになり、危うく落馬しかけました」とヒヤリとしたエピソードも明かした。

現場の雰囲気は意外にも穏やかだったという。「井上監督はロシアでも撮影経験があって海外チームのようなスタイルを持ち込んでくれました。リラックスしたアットホームな空気感の中で撮影できました」と語る。共演者との関係も良好で、「皆さん本当に素敵でした。子役の塚尾桜雅（おうが）君もすぐになついてくれて、現場が和やかになりました」と笑顔を見せた。

撮影は昨年9月末から10月中旬にかけて行われ、ラストシーンは徹夜のナイトロケも敢行した。「時期的に暑すぎず寒すぎず、気候もちょうど良かったですね」

完成した映画を観た感想については「CGや効果が加わって壮大な世界が広がっていて、想像をはるかに超えていました」と驚きを隠さない。さらに「井上監督の編集は独特で、あえて関係ないカットを挿入したり、露出を落として暗くしたりと独自の演出がありました。世界観がより際立って、何度も観返したくなる作品になっていました」と語った。

脚本を読んだときには、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」や「ドラえもん」の長編映画を思い出したという。

「家族を探す冒険という構図が共通していると思いました。ホラー映画が好きな方だけでなく、ファミリー映画としても楽しんでほしいです。大人も子供も一緒に観てワクワクできる作品になっています」と力を込める。「僕自身も完成した作品を観て、子供に戻ったような気持ちになりました。小学生や子供たちが『こんな世界があるんだ』と感じてもらえるような映画だと思います」とも語り、「男神」が幅広い世代に届くことを願った。

後編【12歳で子役デビューも…20代は恵比寿の飲食店でバイト「客と喧嘩しかけた」 それでも俳優を辞めなかった理由】では、遠藤が子役時代、不遇のアルバイト時代などを振り返っている。

□遠藤雄弥（えんどう・ゆうや）

1987年3月20日、神奈川県出身。2000年に「ジュブナイル」（山崎貴監督）で映画デビュー。その後も多くの映画やドラマ、舞台に出演するなど、役者として活動の幅を広げている。第38回高崎映画祭にて映画「辰巳」（小路紘史監督）で最優秀主演俳優賞を獲得。2025年以降も「室町無頼」（入江悠監督）、「ザ・ゲスイドウズ」（宇賀那健一監督）、「東京予報−映画監督外山文治短編作品集−」の一編「名前、呼んで欲しい」、Netflixシリーズ「イクサガミ」（藤井道人監督）、「仏師」（田中綱一監督）など。

