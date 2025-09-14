GACKT、「人として終わってる」学校職員による事件に怒り「なんで最近こんなおかしなやつばっかり」
アーティストのGACKT（52）が13日、自身のXを更新。学校職員による事件への怒りをつづった。
【Xより】「人として終わってる」学校職員による事件への怒りをつづったGACKT
「人として終わってるとしか言いようがない」と書き出したGACKT。言及したのは、沖縄県教育委員会がわいせつな内容に加工されると知りながら、卒業アルバムの顔写真を部外者に提供したなどとして、県立高の30代男性実習助手を懲戒免職処分にしたという、ニュース。
「生徒の未来を守るどころか、金稼ぎの道具、いや、“おもちゃ”にする教師。教育者の皮を被った卑劣な加害者だ」と非難。また「教師という尊い職業の全体の品位を下げる行為を免職程度で済ませるのもおかしな話」という処分についても疑問を呈した。
「大勢の先生はプラベートの時間を使ってまで子どもたちのことを思って仕事をしてくれている」「その人たちに対しても失礼な行為だ」と続けた。
さらに「それにしても、なんで最近こんなおかしなやつばっかり出てくるんだ？それとも昔からいたが、NSの発達で隠しようがなくなっただけなのか」「稀有な例であることを祈るばかりだが」とつづった。
この投稿に「確かに其の通りですよね！」「ひどい話だと思います」「本当に許せないですね」と同意する声が寄せられた。
