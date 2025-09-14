ロミジュリ系カップルが最終話で甘々デートラッシュ！“頬ぷに「見っけ」”にときめき最高潮＜リベンジ・スパイ＞

大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となった『リベンジ・スパイ』。

本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。

9月13日（土）に放送された最終話では、優我と花が花火や水族館などさまざまなデートを楽しむ様子が描かれた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】最高にときめく「見っけ」

◆「花ちゃん、ずっと一緒にいようね」

最終話では優我がついに不審死した兄・尚之（溝端淳平）の死の真相に辿りついた。

そして突然倒れ緊急搬送された花も無事に目覚め、リベンジの日々を終えた優我は、花とともに幸せな毎日へと進み始める。

スパイとターゲットの娘として出会い、SNS上の視聴者から『ロミオとジュリエット』のようだと言われていた優我と花。すべてのしがらみが解決した2人は花火を見に行ったり、ひまわり畑を訪れたりと穏やかな日々を満喫。夜景を楽しむ場面では優我が「花ちゃん、ずっと一緒にいようね」と告げ、2人は微笑み合うと仲良く手を繋ぐ。

そしてラストシーンでは、優我と花が出会いの地でもある水族館にシャチのショーを見に行った。

ショーが終わり優我が「楽しかったな、ねえ花ちゃん」と振り返ると、花がそばにいないことに気がつく。

優我が周囲を探すと、写真を撮っている花を発見。優我は花に駆け寄ると彼女の肩を叩き、振り向く花に“頬ぷに”をする。そしていつもの決め台詞である「見っけ」を満面の笑顔で言い放った。

これに対し花も最高の笑顔を見せ、見ている側もついつい口角があがってしまうハッピーエンドとなっていた。