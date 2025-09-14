アメリカ出身CがWリーグ参戦…WNBAドラフト指名を受けた27歳がトヨタ自動車アンテロープスへ

トヨタ自動車アンテロープスは9月13日、シュック カイリー アネットの新加入を発表した。

アメリカ出身で現在27歳のシュックは、196センチのセンター。ルイビル大学4年生次には平均10.1得点8.1リバウンドとほぼダブルダブルに近い成績を残した。ACC最優秀守備選手に選ばれ、オールACCファーストチームとオールACCディフェンシブチームにも名を連ねている。大学では合計141試合に出場し、1試合平均6.7得点5.1リバウンド1.6ブロックを記録。通算223ブロックは同大学の歴代1位の記録だ。

2020年のWNBAドラフトでニューヨーク・リバティから2巡目13位指名を受け、2シーズン在籍。通算50試合に出場し、1試合平均5.0得点3.5リバウンド1.0アシストをマークした。その後はオーストラリア、ギリシャ、ポーランド、ロシアのチームを渡り歩き、今回トヨタ自動車アンテロープスに加入することとなった。

シュックは「こんにちは。カイリー シュックです。アメリカ出身です。トヨタ自動車アンテロープスの一員として、日本でプレーできることを本当に嬉しく、光栄に思います。素晴らしいチームの一員として、オンザコートでもオフザコートでも成長できることを楽しみにしています。この一年を思い出に残るものにしましょう」と語った。

大神雄子ヘッドコーチは「まずはようこそ日本へ、そしてようこそアンテロープスへ。カイリーの笑顔がみんなを笑顔にしてくれます！そしていつもカイリーのハードワークに感謝しています！このメンバーでリーグを戦えることに感謝して、このメンバーで成し遂げていこう！」と期待を込めた。

