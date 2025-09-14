特殊な職業、変な性格、こだわりのある主人公が事件を解決していくというのは、東野圭吾作品を原作としたサスペンスによくあるスタイルであり、『ブラック・ショーマン』で福山雅治が演じる神尾武史は、胡散臭さを倍増させたガリレオのようなキャラクターだ。原作のキャラ像は少し違うのかもしれないが、福山が演じていることで、よりそう感じるように設計されている。

『ガリレオ』の場合は、ドラマ版はコメディ要素が強かったのに対して、劇場版になるとコメディはそぎ落とされ、社会派な作品として扱われていただけに、久しぶりに胡散臭い福山が観られるのも貴重？ とも思えるかもしれないが、そこは東野圭吾原作。やはり社会派な一面を含んだ作品に仕上げてきており、それは大きなふたつのテーマで構成されている。

ひとつめのテーマは本音が言えない、選択できない環境。

神尾武史は、胡散臭い部分が終始付きまとっているせいで、信用できるのか、できないのか、本音がわかり辛いのは持ち味として機能している。そしてもうひとりの主人公でもある神尾真世（有村架純）は、事件の被害者・英一（仲村トオル）と親子でありながら、同じ学校で担任と生徒という関係であったことから、次第に距離が生まれてしまい、その余韻は、卒業して大人になった後でも引きずってしまっている。

本来、同じ学校で生徒と担任教師が親子という環境はあまりない。というか、現実的には、そうならないようにされていたり、親のいない学校を選択することが多い。しかし学校が少ない地域や小さな町、村では、人員の問題や転勤が難しいことから、そういったこともある。つまり小さい町であるが故に、選択できない環境であったことが示唆されている。

それだけではなく、ほかの登場人物ひとりひとりの心情もよくわからない。ただこれは、描き方が弱いというよりも、あえて深堀りしないようになっていると感じた。というのも、小さな町だからこそ、噂話やゴシップはすぐに広まることも描いているからだ。

犯人が誰かを疑うことは、噂話や他人伝えで聞いた話を情報源としていくわけだが、それは極端に言えばSNSやネット上の真相不明な声を信用している行為と同じ。つまり日本全体が小さな町のような状態であり、どこにも逃げ場がなく、本音が簡単に言えない環境になっていることが今も昔も変わっていないことが描かれているのだ。 結局のところ、言葉にして相手にぶつけてみないと、真相なんてわかるはずがない。自分の頭の中で処理して「こうだっ！」と決めつけている物事は山のようにあるわけで、それをため込んでしまうと、想像や妄想がひとり歩きして、悲劇や後悔に繋がってしまうこともある。互いを知るためには、口から発せられる言葉ほど重要なものはない。そんなことはわかっているのに、行動できないのが人間の不器用なところだ。

そしてもうひとつのテーマは地域活性化の現実。

原作の『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』は、2020年のコロナ禍真っ只中に、パンデミック中の出来事として書かれた小説であるが、映画版ではコロナ禍後となっている。ところが今作が深刻な問題として描いている町の空洞化に関しては、逆に小説版よりも悪化した状況下といえるだろう。もともと観光客が少なかったうえに、コロナパンデミックの影響が被さり、都会や主要な観光地のようなインバウンド需要も見込めない小さな町が舞台だからだ。

町おこしとして、その町の風景をモデルにした漫画『幻脳ラビリンス』の聖地とすることで、町中があやかろうとしている。これはよくある話で、とくにアニメや漫画を日本の文化として全面に出していこうという風潮になっていた2010年以降に極端に多くなった印象が強いし、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』や『ガールズ＆パンツァー』のように、町の活性化に繋がった成功例も多い。

しかし、アニメや漫画は海外でも人気ではあるからインバウンドも見込めるというのは安易な話であって、それはあくまで限られた作品である。そんな漠然とした情報だけで見切り発車して、予算の都合や認可など、現実的に難しく頓挫したり、実現はしたものの、観光客が全く増えない、そんな町おこし格差が強く反映されている。しかし、コロナ禍の影響で、もはやそこにすがるしかない現実の厳しさが町中に漂っている。

一見、エンタメ映画に思えるかもしれないし、実際にそういった側面もあるが、根底にあるテーマを強く活かした構成は、監督の力量ともいえるだろう。

今作の監督を務めた田中亮は、ドラマ版、劇場版ともに『コンフィデンスマンJP』シリーズを手掛けてきたことでも知られているが、実は今作に近いテーマを映画『イチケイのカラス』（2023年）でも扱っていた。同作は、ある企業によって成り立っている工業地帯の小さな町を舞台としていた。つまりどちらも取り残された地方の現実を突きつけられる作品であり、エンタメと社会派の中間を描くのに長けている。

事件の真相には、物足りなさを感じるかもしれないが、今作は謎解き要素が主軸ではない。あくまで架空の町でありながらも、どこかで起きている現実問題を浮き彫りにしている。かと言って、重厚に描いているというほどの温度感ではないからこそ、日ごろ目を背けている身近な問題を描いていることが伝わってくるのだ。（文＝バフィー吉川）