U-20日本代表MFニック・シュミット、18歳誕生日にザンクト・パウリとのプロ契約締結
ザンクト・パウリは12日、MFニック・シュミットとプロ契約を締結したことを発表した。
日本人の母とドイツ人の父を持つシュミットはドイツ生まれドイツ育ちで、2015年からザンクト・パウリのアカデミーに所属。昨年10月にU-18日本代表入りを果たすと、今年2月にはU20アジアカップを戦ったU-20日本代表メンバーに選出されていた。今季はザンクト・パウリのセカンドチームでここまで6試合に出場し、ブンデスリーガを戦うトップチームでは第2節でベンチ入りしていた。
そうして迎えた12日、クラブは18歳の誕生日当日にシュミットとのプロ契約を締結した。アンドレアス・ボルネマンスポーツダイレクターは「ニックは順調に成長しており、さらなる成長へ非常に前向きな姿勢を見せている」とコメント。ザンクト・パウリも誕生日を祝福しながら「さらなる活躍と成功を願ってる」と伝えている。
