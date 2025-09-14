JO1・與那城奨が6年越しのファンとの「約束」を実現！初オリジナルソロ楽曲を公式YouTubeで公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1・與那城奨が、公式YouTubeチャンネルでのメンバーセルフ企画「PLANJ」にてソロオリジナル楽曲「約束」を公開した。

■「みんなとの約束やっと果たせる時が来ました。待たせてごめんね」（與那城奨）

「PLANJ」は、JO1が個々のスキルアップとそれをグループに還元することを目標に、音楽に限らずグループやメンバーの個性を自由に表現し発信。メンバー自身が表現したいものが見られる貴重なコンテンツで、個人にフォーカスした普段なかなか見られない表情や特別なシーンの数々が注目を集めている。

「約束」は、與那城が作詞を手がけた初のソロオリジナル楽曲で、2025年1月に開催された『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』のソロステージにて初披露されている。この楽曲は、2019年9月のオーディション時に掲げていた「デビューしたら自分の曲を作って披露する」という公約を、6年越しに実現したものとなっている。

■MVに投影された與那城奨の夢を追いかけていた日々

ストーリー仕立てのMVは、與那城自身がディレクションにも参加。JO1としてデビューする前の自身の姿や夢を追いかけていた日々が投影されている。デビューを果たし、リーダー・メインボーカルとしてグループを支える現在の與那城の深い歌声と、過去の姿が交差し、過去から現在へと続く軌跡を感じさせる作品となっている。

