◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間14日、オラクル・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に今季最長飛距離の49号ホームランを放ちました。

3点を追って迎えた3回の第2打席、先頭打者としてバッターボックスに立った大谷選手。ジャイアンツ先発のローガン・ウェブ投手が投じた92.1マイル（約148.2キロ）のシンカーを振り抜くと、センターへ高く上がった打球は49号ソロホームランとなりました。

打球速度114.8マイル(約184.7キロ)を記録したこのホームランは、454フィート(約138.3メートル)の飛距離を計測。これは大谷選手のみならず、チームの今季最長飛距離HRとなりました。

この日試合が行われているジャイアンツの本拠地オラクル・パークは、打球が球場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が名物。大谷選手は7月12日の試合で、ウェブ投手から球場外の海に飛び込むホームランを放っており、多くの話題を生みました。

また、このHRで今季49本塁打とした大谷選手。ナ・リーグ本塁打王のフィリーズ、カイル・シュワバー選手がこの日51号を先に放ち差を広げられていましたが、再び2本差に迫りました。