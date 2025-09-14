「ザ・ノンフィクション」など多数のメディアに出演し、歯に衣着せぬアドバイスで大きな注目を集める植草美幸さん。

【写真】若かりし日の母・植草美幸さんの珍しいジーンズ姿と、ダブルピースではしゃぐかわいすぎるれいあさん

その“カリスマ婚活アドバイザー”が代表を務める結婚相談所マリーミーで、同じく婚活アドバイザーとして働いているのが一人娘の植草れいあさん。

娘から見た美幸さんはどんな母親だったのか、母から受けた影響や、なぜ同じ婚活アドバイザーの道を選んだのか……。植草れいあさん自身に話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）

◆◆◆



植草れいあさん ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

--小さい頃のれいあさんにとって、植草美幸さんはどんなお母さんだったのでしょう。

植草れいあさん（以下、れいあさん） 私が生まれたころはまだ結婚相談所を開く前でしたが、アパレルと人材派遣の仕事でずっと忙しそうだなと思っていました。

父も母も働いていたので、基本的に幼稚園のお迎えや家でお世話をしてくれるのはベビーシッターさんでした。

ただ、夏休みや冬休みなどの長期の休みには、母もずっと休んで一緒にいてくれました。いま思うと、私のために仕事をセーブしてくれていたのだと思います。

「母はわんちゃんが苦手だったのですが、欲しいと言ったら…」

--れいあさん自身はどんな子どもでしたか。

れいあさん 一人っ子で、小学校からずっと私立で電車とバスを乗り継いで学校に通っていたので、近所に同世代の友達がいなかったんです。それで大人とばかり喋る小学生でしたね。

--おとなしいタイプだった？

れいあさん どちらかというとおしゃべりだったと思います。お受験もしていたので、人と話すことは得意でした。あと、動物も好きでした。

ある時、私と母で一緒にペットショップに行ったことがあって、生まれて間もない小さなトイプードルを見つけたんです。母はわんちゃんが苦手だったのですが、私が欲しいと言いました。そうしたら、母もその子に慣れるために何度もペットショップに通ってくれて、だっこしたり遊んだりして慣れてから、飼わせてくれました。

夏休みには、私ひとりでそのプードルを自転車のカゴに載せ、毎日ペットショップに通って店員さんに育て方を教わることもしていました。

--大人の懐に入るのが上手だったのですね。

れいあさん 隣のアパートに住んでいたおばあさんとその娘さんとお友達になって、1人で遊びに行って一緒に遊んでもらっていた記憶もあります。

母は仕事で忙しいし、シッターさんとずっと2人でいるのも飽きちゃうので、お隣をよく訪問して親戚の子みたいにかわいがってもらっていました。

--近くにはいるけれど、美幸さんはずっと忙しくされていたんですね。

れいあさん いまほどではないと思いますが、当時からずっと忙しそうでした。でも後から考えてみると、できるだけ時間を作ろうとしてくれていたようで、ディズニーランドに連れて行ってくれた日のことはよく覚えています。

あとは、毎年の夏休みには母とプールによく行きました。私は全然泳げないんですけど、母が背中に乗せて平泳ぎをしてくれるんです。母は泳ぎが得意なので、泳ぎを教わったりもしました。顔が真っ黒になるくらい、よく遊んだ思い出があります。

美幸さんの教育方針は「厳しかったと思います」

--美幸さんと普段あまり一緒にいられない寂しさは感じませんでしたか。

れいあさん 3階建ての住居ビルの1階が母のアパレルの店舗で、2階が自宅で近くにはいたので、寂しいというのはあまりなかったです。

学校から帰ると、まずは母がいる1階のお店に顔を出してから、2階の自宅に上がっていました。中学受験の時には、週4日の塾に必ずお迎えに来てくれていました。

--教育方針はやはり厳しかったんですか？

れいあさん 厳しかったと思います。勉強しなさいと強く言われた記憶はないんですが、小学生のころから色々な習い事をしていました。

また、お友達の家に遊びに行く際には、母が必ず手土産を持たせてくれて、そういうことはきちんとするように言われていましたね。

--美幸さんのお姉さんとの思い出もあるそうですね？

れいあさん おばはバレエの先生なのですが、おばの家に遊びに行くと、私の髪をギチギチのひっつめ結びにされて、それはそれは痛かったことをいまでも覚えています。私は母の好みで髪が長くて、お人形さんみたいなくるくる巻きのパーマをかけていたんです。

--お人形さんがギチギチに。

れいあさん それがもう痛くて痛くて、よく泣いてました。でも怖いから「やめて」と言えず、我慢していたんです。おばはバレエの先生でいつも生徒たちの髪をおだんごに結びあげるので、きっと習慣だったのでしょう。

大学生くらいになるとその意味が理解できるようになり、味方にもなってくれて、だんだん頼もしい存在に変わっていきましたが（笑）。

--れいあさんはどんな大学生だったんですか？

れいあさん 毎日のようにディズニーランドに行っていましたね。当時は年間パスポートがあったんです。カメラが趣味なので写真を撮ったり、ショーを観たりするために1年で300日以上通い詰めたこともあります。『リトルマーメイド』のアリエルが好きなんです。

--アルバイトなどはしていたんですか？

れいあさん 高校生のころからマリーミーでイベントのお手伝いなどのアルバイトをしていたんですが、大学生になってからは、それに加えて書店でアルバイトをしました。

友達はカフェや飲食店で働いている友達が多かったんですけど、大学生同士でワイワイする雰囲気が私はちょっと苦手で、本が好きだったし家からも近かったので選びました。母も「あそこだったらいいね」と言ってくれて。

「門限は大学生になっても8時。母に交渉したのですが、ダメでした」

--初めての労働はどうでしたか？

れいあさん アルバイトの中でも一番年下だったので、かわいがってもらえたと思います。「レイア姫」と呼ばれてましたね。実はスターウォーズは観たことないんですけど（笑）。

--美幸さんからはそのアルバイトについて何か言われましたか？

れいあさん 近くのスーパーで買い物をするついでに覗きに来ることはあって、雑誌を買ってくれるなどしていたみたいです。でも私に直接話しかけることはなくて、先輩たちに「お母さん来てるよ」って教えてもらって気づくくらいでした。

--心配されていたということでしょうか。

れいあさん 心配しているというよりは、ちゃんとやれているか様子を見に来ていたくらいの感じでしたね。ただ別のところで心配はされていて、門限は大学生になっても午後8時でした。

私はお酒を飲めないので飲み会には行かないんですけど、大学生ってみんな夜まで遊ぶし、バイトの後にご飯を食べに行くこともありますよね。それで門限が嫌になって母に交渉したのですが、ダメでした。

--大学生で門限8時は厳しいですよね。

れいあさん 一度は諦めたんですけど、バレエの先生のおばに「ママを説得してくれない？」と相談したんです。おばが「かわいそうよ、れいあちゃんも大学生なんだし」と言ってくれたら、門限が1時間伸びて午後9時になりました。

美幸さんから「そろそろ留学に行ってみたら？」と言われたが…

--大学を卒業する時に就職活動などはされたんですか？

れいあさん 本当は留学する予定だったんです。それがコロナ禍で行けなくなってしまって、見通しが立たず、散々悩みましたが、断念しました。

母からは、「そろそろ留学に行ってみたら？」と何度か言われたのですが、留学できる状況になるまでに数年経っていたので、そこから4年間学生を続けると考えると、気が進みませんでした。結局、「将来結婚して子供が出来たら、親子で留学することを考えてもいいかな」と思い、マリーミーで働くことに決めました。

〈“カリスマ婚活アドバイザーの娘”植草れいあが結婚相手に望む「譲れない」条件とは？ 母・美幸さんには「そんな人いないかもよ」と言われることも…〉へ続く

（二瓶 仁志）