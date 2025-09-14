「白髪ぼかしは、特に40代以降の女性にとって、白髪を自然に目立たなくしながら、全体としておしゃれな印象を叶えます。白髪を『隠す』のではなく、『ぼかして活かす』という新発想が、ヘアカラーのトレンドとして注目されています」

そう話すのは、美容トレンドに詳しい「ホットペッパービューティーアカデミー」研究員の田中公子さん。

年齢による悩みを隠さずに活かす時代へ

白髪ぼかしは髪を細かく筋状にブリーチしてハイライトを入れてからカラーリングする技術のこと。白髪と地毛のコントラストを和らげると白髪が目立たず、髪が伸びても境目がぼやけるので「プリン状態」になりにくいのだとか。

白髪とハイライトがミックスされることで明るく、立体的な髪色に仕上がります。

ナチュラルさと高いデザイン性を両立できるので、年齢を感じさせない若々しいスタイルを楽しめると人気。

白髪女性の悩みにこたえる投稿がSNSで人気の美容師・金子圭介さんは、

「個人差はありますが、1か月半から2か月程度は持つので、従来の白髪染め施術後、3週間で白髪が気になっていたときと比べ、髪を気にするストレスが減ったというお声をよくいただきます。

サロンに通う頻度を減らせるので忙しい女性にはメンテナンスがラク。それに白髪染めを塗布するよりも、髪や頭皮のダメージも減らせます」

と、メリットを強調。さらに白髪ぼかしの特徴を、次のように教えてくれました。

白髪をさりげなくカバー、なじませる

白髪ぼかし最大の魅力は、白髪を完全に染め上げるのではなく、周りの髪色と自然になじませる点。細かく入れた明るいハイライトが、白髪のキラキラとした存在感を抑えてくれます。

いかにもな「白髪を染めた」感がないので、自然体で美しい印象に。

髪に立体感とボリュームを与える

ハイライトによる明暗のコントラストが、奥行きを出してくれます。明るい部分は髪がふんわりと見え、ペタッとしがちなトップや後頭部には自然なボリュームが生まれます。若々しい印象とともに、顔全体がリフトアップして見える効果も期待できます。

顔色を明るく、肌をきれいに見せる

髪の毛は“顔の額縁”のような存在。髪全体に明るさや透明感が加わると、顔色も明るく見え、肌のくすみも目立ちにくくなります。

白髪ぼかしを成功させるには、技術力と経験豊富な美容師を選ぶことが重要。髪質や白髪の量、なりたいイメージに合わせ、ハイライトの太さ、カラーなどを適切に判断できるプロフェッショナルに相談してみましょう。

そのためにはカウンセリングでしっかりと希望を伝え、納得のいく仕上がりを目指したいもの。

「白髪ぼかし」が向いている人

□白髪を自然になじませたい

□白髪が比較的まばら

□職場に髪色の規定がない

□美容室に通う頻度を減らしたい

以下に当てはまる場合は、通常の白髪染めよりもおすすめ。事前に検討を。

コントラスト強めのハイライトで若々しい印象に

明るいカラーのハイライトを暗いベースの髪に入れて、ふんわりとボリュームアップして見える効果を。スジ感がわかる外国人風な仕上がり

白髪ぼかしで若見えする髪型

襟足スッキリなオトナヘア「ボブヘア」

くすみ肌もトーンアップ！つや感のある上品ボブ

ハイトーンカラーよりもコントラストを抑えたピンク系で、上品かつ女性らしい仕上がりに。顔周りを明るめにすることで、大人のくすみ肌をカムフラージュできる

放射状のハイライトで立体感アップ「ショートヘア」

小顔効果もばっちり！華やかなシルエットに

動きと立体感が出やすいレイヤーショート。ハイライトを細めに入れて白髪を自然にカバー。トップを明るめにすると、顔がリフトアップして見える効果も

髪のうねりも生かせる「ミディアムヘア」

ハイライトで軽やか！韓国風くびれヘア

動きのあるレイヤーと相性のいいミルクティーカラー。表面は細め、内側はやや太めのハイライトを入れ、奥行きを演出。ブローするだけでヘアセットが決まりやすいのもポイント

ハイライトが毛流れを引き立てる「ロングヘア」

巻き髪スタイル＋ハイライトでエレガントに

グラデーションを生かした、やや太めのハイライトで白髪をカバー。顔周りから毛先に向けて明るく仕上げつつ、動きが際立つカールで華やかさをアップ

教えてくれたのは……

金子圭介さん●美容師。REDEAL ope. 大宮代表。洗練されたカラー技術に定評がある。「日本一白髪女性の悩みを解決している美容師」としても話題。

田中公子さん●美容に関する消費者行動を調査・研究しているホットペッパービューティーアカデミー研究員。これまでに発表した美容関連の調査は200本以上。

取材・文／釼持陽子 写真モデル施術・撮影／金子圭介