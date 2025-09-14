〈母は“カリスマ婚活アドバイザー”植草美幸→友達の家へは常に手土産→大学生でも門限8時…植草れいあが振り返る母の「厳しかった」教育方針〉から続く

「ザ・ノンフィクション」など多数のメディアに出演し、歯に衣着せぬアドバイスで大きな注目を集める植草美幸さん。

【写真】若かりし日の母・植草美幸さんの珍しいジーンズ姿と、ダブルピースではしゃぐかわいすぎるれいあさん

その“カリスマ婚活アドバイザー”が代表を務める結婚相談所マリーミーで、同じく婚活アドバイザーとして働いているのが一人娘の植草れいあさん。

娘から見た美幸さんはどんな母親だったのか、母から受けた影響や、なぜ同じ婚活アドバイザーの道を選んだのか……。植草れいあさん自身に話を聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）

植草れいあさん ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

「母はテレビに出ている時も私と2人の時も何も変わらないんですよ」

--マリーミーで働きはじめて、美幸さんとの関係性は変わりましたか？

植草れいあさん（以下、れいあさん） 仕事の時だけは「先生」と呼ぶようになりました。でもそれ以外はほとんど変わりませんでした。というのも、母は仕事をしている時もテレビに出ている時も私と2人の時も何も変わらないんですよ（笑）。

--プライベートでも、私たちがテレビで見ている姿のままということですか？

れいあさん そうですね。いわゆる一般的な「お母さん」という感じは元々なくて、ずっとあのパワフルさのままです。家では私に対してもっとバンバン言ってきますし、むしろ会員様には優しくお話ししているように感じるくらいです。

最近はすごく有名になって、一緒に歩いていると声をかけられることは増えましたが、母自身は何も変わっていないと思います。

--れいあさんも「マツコの知らない世界」に出演をするなど、メディア露出が増えています。何か変わりましたか。

れいあさん ディズニーランドで声をかけられました。一人で行ってショーを観ながら歌っていたので恥ずかしかったです。うわ、見られちゃった、みたいな。でもそれくらいですかね。

--マリーミーでの最初の仕事は美幸さんのアシスタントだったということですが、学んだことはありますか。

れいあさん もう学びしかないです。先生は15年以上婚活アドバイザーをしてきて当たり前のように成婚に導くんですけど、それって普通の人生では滅多に経験しないじゃないですか。

アシスタントとして横で見ていると、「自分はこの境地に到達できる気がしない」と思ってしまいます。

--具体的にはどのようなことでしょう。

れいあさん 例えば3人の男性と仮交際している女性が、どうやって1人に絞っていくか悩んでいるとするじゃないですか。その時に先生は、話の進め方から、男性に言ってほしいことを言ってもらうための動き方などを、とても具体的にアドバイスするんです。

先生が相手の女性役になって「私があなただったらこういう風に言いますよ」と、身振り手振りや口調まであわせて実演するのが上手で、「自分を女優だと思って」と伝えることもあります。私も真似ようとしていますが、先生ほど上手にはなかなかできないですね。

「真実を伝えてあげないほうがかわいそう。真実を伝えるからこそ、結婚に導けるの」

--その技はどうやって学ばれるんですか？

れいあさん 対面のカウンセリングだと、会員様と先生がお部屋でマンツーマンでお話ししていて入れないのですが、お電話でカウンセリングしている時に先生のそばで聞かせてもらうことがありました。「そうやって伝えればいいのか！」と発見がたくさんありました。

--テレビなどでは美幸さんが会員さんにかなり強い口調で指導をするシーンが話題になりますよね。

れいあさん スパッと断定する感じから怖いイメージを持たれがちですけど、実際に会われた方からは「先生って優しいよね」と言われることが多いんです。

いろんなことをオブラートに包む時代ですけど、先生はいつも本音を伝えているんですよね。先生はよく「相手のことを娘・息子のように思っているから、真実を伝えてあげないほうがかわいそう。真実を伝えるからこそ、結婚に導けるの」と言います。

--美幸さんのスタイルについて、れいあさんはどう感じますか。

れいあさん 真似はできないですけど、会員様が結婚するために何がベストかを真剣に考えているのはとてもよく伝わってきます。夜遅く帰って家でご飯を作ったり食べたりしているときも、会員様から電話が来ると必ず出るんです。

もちろん業務時間は終わっているし、働き方として現代的じゃないのは確かですけど、先生からしたらそれが普通なんです。

--気が休まらないようにも感じてしまいますが……。

れいあさん 深夜に電話をかけてくるのは会員様によほどのことがあったから、と先生は考えるんです。本当に娘・息子のように向き合っていますね。

会員様のなかには、私どころか先生よりも年上の方もいるんですけど、それでも同じように接しています。70代の方が相手でも「お母様にご飯作らせて。あなたいくつなの？ そんなんじゃダメでしょう」みたいな。でも先生に怒られると、会員様は喜んでいらっしゃる印象があります。

旅行先でも「私が目覚めたら母はもう起きてPCで作業をしてました」

--美幸さんは疲れることはないのでしょうか。

れいあさん 実はずっと疲れてはいるんだと思います。お休みの日でも急に取材が入ったり、テレビの収録が入ったり、会員様から連絡が来たりで、完全な休みの日は見たことがありません。

年末年始に母と一緒に旅行したんですけど、ホテルで私が目覚めたら母はもう起きてPCで作業をしてました。その後もずっと仕事をしていたので、結局その日は1人で外出しました。

--旅先でも仕事をしているんですね。

れいあさん どこでもですね。勤務日だけでなくお休みの日でも、いつでもどこでも仕事をしています。だから休みはない。でも倒れるとみなさんにご迷惑をかけてしまうので、隙間時間でよく運動をしているみたいです。

--圧倒されます。

れいあさん すごく人が好きなんだと思います。私は子どもがいないので「娘・息子のように」というのはよくわからないですし、まだまだ先生の足元にも及ばないですけど、先生ひとりにかかっている負担があまりにも大きいので、1割でも2割でも支えられるようになれればいいなと思っています。

結婚の条件の話で美幸さんに言われた「いっぱいあるわね、そんな人いないかもよ」

--れいあさん自身が、恋愛や結婚について美幸さんとお話しすることもあるんですか？

れいあさん 恋愛はありませんが、結婚について話すことはありますね。母に「どんな人がいいの？」と聞かれて、まだ明確に決められていないので「あんまりないんだけど、言葉遣いが丁寧な人がいい」とか答えるんですね。

でも話してるうちに「そういえば●●も」とかいくつか出てきて、「いっぱいあるわね、そんな人いないかもよ」と言われたり（笑）。

--結婚について、れいあさんのいまの希望はどのようなものがあるのですか？

れいあさん 自分のなかで定まっていることがひとつあって、「母のことを大事にしてくれる人」は譲れないかなと思っています。

仲良くなってくると、相手をからかったりいじったりする人っているじゃないですか。私に対してはいいんですが、本人は愛情のつもりだと思っていても、母には絶対にしてほしくないですね。

--れいあさん自身はいま婚活をしているんですか？

れいあさん まだ「いい人がいたら」くらいで急いではないですね。バリバリ婚活しているのに結婚について定まっていなかったら、先生からもっと怒られてます（笑）。

先生にも「職場と会社の往復だけでは出会いも視野も広がらないから、もっと行動範囲を広げなさい」と言われて、人生経験を積んでいるところです。婚活に限らず人生の先輩のいろいろなお話を聞いているところですね。

「あの働き方は真似出来ないですね」

--お話を聞いていると、あまり心配されてなさそうな印象を受けますが。

れいあさん 逆にすごく心配されてると私は思っています。「話はすごく上手」と表向きのコミュニケーションは褒められるんですけど、実は心の壁が厚いタイプなことも気づかれているので「表面上はすごく上手にできるんだけど、家族になると考えるとちょっと難しいところがあるよね」と言われたり。

--いつでも本音の美幸さんと、性格的にはあまり似ていない？

れいあさん そうですね。顔が似てるとはよく言っていただいて、YouTubeで「話し方がすごく似てる」とコメントをいただくこともあります。でも性格はちょっと違うかもしれませんね。

--真似したい部分や、逆に真似したくない部分はありますか。

れいあさん あの働き方は真似出来ないですね。私がいつか結婚して子どもを持つとしたら同じ働き方はできないですが、仕事は続けたいので、自分なりの家庭や子育てのバランスを見つけたいです。

〈「男性は見た目から入る方が多いのは現実」“カリスマ婚活アドバイザーの娘”植草れいあが「婚活特化の洋服」を作るしかなかった意外な理由〉へ続く

（二瓶 仁志）