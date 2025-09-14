吉岡里帆、台湾オフショットにネット歓喜「モグモグ姿かわいすぎる！！」「“にゃんこ愛“が炸裂ですね」
女優の吉岡里帆が13日にインスタグラムを更新。台湾でのオフショットを多数公開すると、ファンから反響が集まった。
【写真】吉岡里帆、プライベート感あふれる台湾オフショット
吉岡が投稿したのは、水上恒司とのダブル主演作『九龍ジェネリックロマンス』のロケ地・台湾で撮影されたオフショット。多数公開されている写真には、カフェののれんからひょっこり顔を出すソロショットやカフェの店内で佇む様子、さらに街を散策中に猫と出くわす場面や小籠包を食べる姿などが収められている。投稿の中で吉岡は「この餡子の入った小籠包が絶品でした。また食べたいなぁ…」とコメントしている。
台湾を満喫する吉岡のオフショットに、ファンからは「小籠包食べた瞬間の表情最高」「モグモグ姿かわいすぎる！！」「“にゃんこ愛“が炸裂ですね」「ネコちゃんとにらめっこしてる里帆さんかわいい」などの声が相次いでいる。
■吉岡里帆（よしおか りほ）
1993年1月15日生まれ、京都府出身。連続テレビ小説『あさが来た』（2015）で注目を集め、その後、数々のドラマや映画で活躍。主演映画『ハケンアニメ！』では第46回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。2025年は8月に水上恒司とダブル主演を務める映画『九龍ジェネリックロマンス』が公開された。また来年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）への出演も決まっている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）
