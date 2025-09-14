東京の銭湯＆湯上がりに訪れたい飲食店7選　心も体も胃袋も大満足！

秋の楽しみといえば、9月の大型連休”シルバーウィーク”です。残念ながら、2025年は敬老の日と秋分の日が離れているため、飛び石連休に。「遠出は厳しいけど、リフレッシュできる連休にしたい」という人におすすめなのが銭湯。せっかくならお風呂だけでなく、入浴後に美味しい生ビールやごはんを楽しみたい！ そんな願いが叶う魅力的な銭湯＆隣接・近場の飲食店をご紹介します。

ビールも自家醸造！ 新しい形の銭湯『黄金湯』＠錦糸町

創業93年の老舗銭湯を、現オーナー新保卓也さん、朋子さん夫妻が引き継ぎ、2020（令和2）年に再オープン。伝統を生かしつつ、アーティストたちによる壁画や暖簾など、新しいスタイルの銭湯を誕生させた。

『黄金湯』

さらに「お風呂上りに楽しんでもらえるビールを、自分たちの手で作りたい」と、2023年に醸造所『BATHE YOTSUME BREWERY』もスタート。

醸造所界隈には「黄金湯」の他、同経営の「大黒湯」「さくら湯」と3軒の銭湯がある。お好みの銭湯に浸かり、「湯上りビール」を満喫したい。

『黄金湯』

［店名］『黄金湯』

［住所］東京都墨田区太平4‐14‐6

［電話］03‐3622‐5009

［営業時間］6時〜9時、11時〜24時半（土午後は15時〜）

［休日］第2・4月

［交通］JR総武線ほか錦糸町駅北口から徒歩6分

「湯上り」に即ビール！ 番台にタップの幸せ『コガネキッチン』＠錦糸町

湯船を出たら、そこにはタップが待っていた！こんなうれしさ、なかなかない。『黄金湯』の受付フロントは、名付けて「番台バー」。

頭からホカホカと湯気を出しつつ、くぅ〜っと一杯。4つのタップから注がれるのは、銭湯からほど近い直営醸造所『BATHE YOTSUME BREWERY』のクラフトビール。

「湯上りに最高においしいビール」を求めて醸造されたビールだという。そりゃ、旨いはずです。

「FOREST」は、サウナで使う白樺を副原料に加えた、サウナ派にオススメのヴァイツェン。アルコール度数を3.7％に抑えた爽やかな飲み口で、サウナ後の身体に沁みわたる。その他、PALEALE やIPAなど定番は4種。

SHOWER 700円、FOREST 700円

『コガネキッチン』（手前）ラムラムキーマ1280円（左奥）よだれ鶏 450円（右奥）きゅうりの浅漬け 250円 2階の『コガネキッチン』で も、クラフトビールと共に一品料理やカレーなどが楽しめる。季節ごとのクラフトビールもあり

空腹なら2階の『コガネキッチン』で、ラムのキーマカレーに焼き野菜がのった「ラムラムキーマ」などを食すもよし。

そして、実は2階に宿泊設備もあり。湯上りビールとおいしいご飯、眠くなったらそのままゴロン……なんて幸せ、いかがでしょう!?

『コガネキッチン』黄金湯副店長：松岡駿さん

黄金湯副店長：松岡駿さん「『りんごのエール』など、季節限定のビールもありますよ！」

『コガネキッチン』晴れた日はテラス席も気持ちいい

［店名］『コガネキッチン』

［住所］東京都墨田区太平4-14-6・2階

［営業時間］11時半〜21時、土：15時〜22時、金・日・祝：11時半〜22時 （LO閉店30分前）

［休日］黄金湯に準ずる

人気の黒湯銭湯、サウナなども充実『桜館』＠池上

ゆったり浸かれる黒湯の岩風呂が人気の銭湯。天然温泉は、正式名称「純養褐層泉」。古くから「美人の湯」として親しまれて来た泉質だ。1959（昭和34）年創業、二代目館主が温泉を掘り当てたという。

ほか、展望風呂、サウナ、スチームサウナ、電気風呂など盛りだくさん。設備や雰囲気の違う壱の湯と弐の湯があり。半月ごとに男女入れ替えるので、両方楽しめるのがうれしい。

土日祝日には、2階の飲食フロアも営業。生ビールもあるので、風呂上り、まずは銭湯内で一杯もいい。

『桜館』

［店名］『桜館』

［住所］東京都大田区池上6‐35‐5

［電話］03‐3754‐2637

［営業時間］12時〜翌1時（土・日・祝10時〜）

［休日］無休

［交通］東急池上線池上駅南口から徒歩6分

和食に寄り添う「和」のクラフトビール『RE．beer（リ・ビア）』＠池上

クラフトビールと和食、こんなに合うなんて知らなかった。

例えば、山椒を加えたエールに、メヒカリのほろ苦い肝。しっかり味の沁みた肉豆腐に、ポーター……。

目光の天ぷら 500円、ビール屋特製肉豆腐 980円、黒湯 700円（265ml）

『RE．beer（リ・ビア）』（手前）目光の天ぷら 500円 （奥）ビール屋特製肉豆腐 980円 （ドリンク）黒湯 700円（265ml） メヒカリの天ぷらをかじり、「黒湯」をぐびり。ほのなか苦味と黒ビールのコクがよく合う

『RE.beer』は、2023年1月オープン。当初は同経営の「羽田スカイブルーイング」で醸造したビールなどを提供していたが、同年10月から醸造をスタート。佐賀県産玉ねぎ、福島県産にんにく、新潟県柏崎の石地わさびなど、全国の特産品を取り入れたクラフトビールを醸造している。

それらの食材が、ビールに控えめながら豊かな風味を生む。

「和食を邪魔しない、寄り添うような味わいのクラフトビール揃いだと思います」と、店長の関竜太さん。

10タップという豊富な品揃えだから、料理に合うビールを気軽に尋ねてみてほしい。

ところで、『RE.beer』のある大田区の銭湯には、黒湯の天然温泉が多い。同店と大田区浴場組合とのコラボで生まれたビールの名前が、ずばり「黒湯」。黒湯に浸かって、「黒湯」ビール、いかが？

『RE．beer（リ・ビア）』店長 関竜太さん

店長：関竜太さん「本門寺帰りの方、ご家族連れもお待ちしてます！」

『RE．beer（リ・ビア）』

［店名］『RE．beer（リ・ビア）』

［住所］東京都大田区池上4-31-16

［電話］03-6410-6778

［営業時間］11時半〜23時（フード22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］無休

［交通］東急池上線池上駅北口から徒歩2分

銀座で創業162年、奇跡の銭湯『金春湯』＠銀座

創業は、なんと1863年（文久3）年。江戸時代末期である。ビルに建て替えられてはいるが、一歩中に入れば、趣ある老舗銭湯そのものだ。

靴箱に番台、大正時代に作られたという古い神棚、昔ながらの扇風機も現役だという。浴室を彩るのは、九谷焼のタイル絵、絵師中島盛夫さんが描いた富士山のペンキ絵……。

銀座8丁目のビルの間で、いまだ営んでくれていることが奇跡のように思える。銀座や新橋で飲む前に、ひとっ風呂どうぞ。その後の一杯が、ぐっとおいしくなること間違いなし。

『金春湯』

［店名］『金春湯』

［住所］東京都中央区銀座8‐7‐5

［電話］03‐3571‐5469

［営業時間］14時〜22時（土は〜20時）※最終受付は閉店45分前

［休日］日曜祭日

［交通］JR山手線ほか新橋駅銀座口から徒歩5分

「当たり前」を徹底し生み出す渾身の一杯『新橋DRY‐DOCK（ドライドック）』＠新橋

どこまでもきめ細かく美しい泡。ぐびりといけば、爽やかな苦みがぐんぐん広がって……もうこれ、湯上り一杯決定版では！

店の合言葉はずばり、「日本一おいしいスーパードライを目指して」。

たしかに抜群においしい。それにしても、いつも飲んでる銘柄がなぜこんなにも違うのか。

「洗浄はもちろんですが、鮮度と品質管理ですね。当たり前のことを徹底する。そして『シャープ注ぎ』です」と、同店の坂巻力さん。

「シャープ注ぎ」とは、スーパードライ本来の味わいを生かす注ぎ方だという。注ぐ様子を見れば、注ぐ角度にまで気を使い、粗い泡は惜しげもなく捨て、美しい泡を仕上げる。

名物チキンバスケット 890円（3ピース）、ビールに合うポテトサラダ 600円、アサヒスーパードライ 780円

『新橋DRY‐DOCK（ドライドック）』（手前）名物チキンバスケット 890円（3ピース） （奥）ビールに合うポテトサラダ 600円 （ドリンク）アサヒスーパードライ 780円 一番人気のチキンバスケットは、ボリュームもあり

この渾身の一杯に合う料理を生み出すのは、ベテラン料理長三木清さんだ。料理人歴57年という三木清さんが作る「職人オムレツ」。その焼き加減と、デミグラスソースのコクの深さに驚いた。

「チキンバスケット」は、皮はパリッと、身はふんわりと柔らか。 銀座スタートの湯と生。少し大人の嗜みなのである。

『新橋DRY‐DOCK（ドライドック）』

［店名］『新橋DRY‐DOCK（ドライドック）』

［住所］東京都港区新橋3-25-10・JR高架下

［電話］03-5777-4755

［営業時間］月〜金：17時〜22時、土：16時〜22時

［休日］日・祝・第3土

［交通］JR山手線ほか新橋駅汐留口から徒歩3分

富士望みつつ心身とろける『千代の湯』＠学芸大学

歴史のある銭湯だが、15年ほど前にリニューアルし、浴室も脱衣場もみなぎる清潔感。カランやシャワーの水は軟水。

穴蔵のような落ち着く湯船は、疲労回復に効果があるという炭酸泉。そしてなにより圧巻なのが銭湯壁画。男湯の赤富士、女湯の群青の富士（HPで見た）。これぞまさしく日本の銭湯!!

『Tsukinowaguma』までは、徒歩で1分かからない超近距離。風呂上がりのとにかくビールを呑みたい喉に、すぐさまにでもグビビ〜ッといきたいならば、脱着容易な服で行きたい。

『千代の湯』

［店名］『千代の湯』

［住所］東京都目黒区鷹番2‐20‐3

［電話］03‐3712‐1271

［営業時間］15時半〜24時（最終受付23時半）

［休日］月

［交通］東急東横線学芸大学駅から徒歩3分

ビールとともに心までも注ぐ店『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』＠学芸大学

湯上がりの火照った体を冷えた生ビールでクールダウン。その心地よさを堪能できるのが、こちら『Tsukinowaguma』。

初めてこのお店にやってきて、一杯のアルコールを頼んだお客は誰もが「オッ！」と思うに違いない。なにしろオーナーソムリエールの福田慈さんの「おいしい物をよりおいしく提供しよう」という心遣いが胸に刺さるのだ。

チリコンカン 600円、夜な夜な仕込んだピクルス 450円、BEER-TEX＃2 SUNNYCAP（PaleAle）230ml／950円

『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』（手前）チリコンカン 600円 （奥）夜な夜な仕込んだピクルス 450円 （ドリンク）BEER-TEX＃2 SUNNY CAP（Pale Ale）230ml／950円 タップからのビールは230ml／950円、280m／1100円、330ml／1300円。料理はお酒が進む軽食が中心

例えば、タップからクラフトビールを注ぐ前には必ず、氷を入れてバースプーンでステアしグラスをその都度適温まで冷やす。丁寧なバーではカクテルを作る時によく見かける工程だが、ビールでここまでしてくれる店は、ちょっと珍しい。

そして当然、その工程を経たビールの、まぁたまらないこと！ 樽が空くごとに、種類の変わるタップのクラフトビールは3種類。他に缶のクラフトビールも常備。

ちなみにワイン（グラス900円〜）は、心ときめくような大振りのグラスでサービスしていただける。これも、嗚呼、たまらない。

『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』オーナー 福田慈さん

オーナー：福田慈さん「お一人様でもフラッとユルッとぜひ！」

『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』ビールとワイン以外に、カクテルやクラフトジンも揃える

［店名］『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』

［住所］東京都目黒区鷹番2-20-4学大十字街ビル202

［電話］03-6452-2320

［営業時間］17時〜24時

［休日］不定休（Instagramで告知）

［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩2分

ポップで熱いモダン銭湯 『みどり湯』＠自由が丘

脊椎までしっかり熱が届く、熱くてキレイなサウナ室はサウナマニアにも人気。浴室壁画のモチーフは伝統的な富士山なれど、画風はモダンアート風という、自由が丘らしいオシャレな銭湯。

『カギヤブルワリー自由が丘店』までは徒歩で10分とちょっと遠いが、その道程のほとんどを九品仏川緑道を通りながら行けるという絶好の散歩道（地図で調べてね）。そして気持ちいい緑道を10分歩いた先に待っているのは、クラフトビール飲み放題！

風呂上がり、あえてこのくらい歩いた方が、ますますビールの味が格別になるよね〜。

『みどり湯』

［店名］『みどり湯』

［住所］東京都目黒区緑が丘2‐7‐14

［電話］03‐3717‐4516

［営業時間］13時〜22時

［休日］木

［交通］東急東横線ほか自由が丘駅北口から徒歩7分

ビール好きの夢がついに現実のものに！ 『カギヤブルワリー自由が丘店』＠自由が丘

10種類ものクラフトビールが、タップからの自分注ぎ……要するにセルフタップで、なんと飲み放題なのだ。それも60分2750円から!!ビール好きなら夢にまで見たようなシステムが、現実に行われている、ハッキリいって、「マジですか？」と、頬が緩まざるをえない店。

10種のビールは全て経営母体である川崎の『鍵屋醸造所』の手作り。3種類のレギュラービール（IPA×2・ピルスナー×1）以外は、ブラウンエール、ペールエールに各種フレーバービールなど、季節で入れ代わる。

クラフトビール飲み比べ 60分／2750円〜

『カギヤブルワリー自由が丘店』クラフトビール飲み比べ 60分／2750円〜 “飲み比べ”は60分／2750円、90分／3300円、120分／3850円。※ウコンスープ飲み放題

セルフタップなので、グラスに半分ほど注いで、全種類を飲み比べ、好みの味を見つけて、そいつをじっくり味わうなど、その楽しみ方は自由。なにしろ、お店のメニューには“飲み放題”ではなく、しっかりと“飲み比べ”と表記してあるんですから。

湯で極楽。自身の味を見つけてじっくり味わう極楽。「あぁぁ」とため息溢れる湯＆生時間なのだ。

『カギヤブルワリー自由が丘店』店長 中村亮太さん

店長：中村亮太さん「週末にはランチ営業もビール一杯のご利用も歓迎！」

『カギヤブルワリー自由が丘店』

［店名］『カギヤブルワリー自由が丘店』

［住所］東京都世田谷区奥沢5-42-3トレインチ自由が丘B101

［電話］03-6715-6899

［営業時間］17時〜22時、土・日・祝：11時〜22時（ともにフード21時LO、ドリンク21時半LO）

［休日］不定休、年末年始

［交通］東急東横線ほか自由が丘駅南口から徒歩2分

昭和の人情、香り立つよなその空間『十條湯』＠十条

東京都北区・十条。そこはJR十条駅から長く延びる庶民的な商店街「十条銀座」が象徴するように、どこか懐かしく、活気にあふれる街だ。そんな街のイメージそのままの銭湯が『十條湯』。

『十條湯』女性浴室の見事なタイル絵。泳ぐ魚たちが『喫茶深海』命名の由来

なんと懐かしさモーレツなレトロ喫茶『喫茶深海』が銭湯に併設されているのだ。レトロブームの今、このタイムスリップしたかのような空間が、十条以外の街からも若い人を引き寄せる。どっこい本体たる銭湯部分も負けてはいない。

地元・十条の皆様に愛され続けているのはもちろん、脱衣所でのヨガイベントや落語会や灼熱のサウナとキリッとした地下水の水風呂が、これまた今まで十条に縁のなかった人たちを呼ぶ。

『十條湯』湯船の水は地下150mから汲み上げた天然地下水。水風呂の爽快さ格別

レトロだが最新の理想的銭湯のスタイルがここにある。

『十條湯』

［店名］『十條湯』

［住所］東京都北区十条仲原1-14-2

［電話］03-3900-4600

［営業時間］15時〜23時 ※日曜のみ8時〜12時の朝湯営業もあり

［休日］金

［入浴料］入浴料：大人550円、小学生200円、未就学児無料、サウナ料300円

［交通］JR埼京線十条駅北口より徒歩5分

入浴せずとも利用可能！ レトロさがたまらない『喫茶深海』

深海ゼリー 500円、コーヒー牛乳 650円、元祖クリームソーダ 750円

『喫茶深海』（手前から時計回りに）深海ゼリー 500円、コーヒー牛乳 650円、元祖クリームソーダ 750円 深海に眠る宝のように、ゼリーの底にフルーツが潜む深海ゼリー。コーヒー牛乳は凍ったコーヒーのフレークに牛乳をかけて溶かしながら飲む（!!）

［店名］『喫茶深海』

［営業時間］15時〜21時（アルコールのみ〜23時）

［休日］月・金

ひと汗流して喰って歌う！ 人類の夢か『ゆ〜シティー蒲田』＠蒲田

風呂上がりにとにかくユッタリくつろげる銭湯ってないすか？そんなリクエストにもっとも叶う銭湯といえば『ゆ〜シティー蒲田』をおいてほかにない。

『ゆ〜シティー蒲田』バイブラも活きがいいこと

入浴すれば誰もが利用できる浴室の階上にある『YCKホール』。この60席にも及ぶ大きな座敷がまぁ〜ユッタリ最高峰。ただダラ〜ッと休憩するもよし、自販機の飲み物を飲むよし。

そしてなにより食堂として利用するのが極楽。天然温泉にグイッと赤外線が迫るサウナでひと汗もふた汗もかいた後に、気の利いたツマミで1杯……いや2杯、3杯いくもよし。

『ゆ〜シティー蒲田』全肌でパワーを感じるサウナも追加料金でぜひ！

さらにステージでカラオケも歌える（カラオケボックスやスナックで歌うのもいいが、それより快感3倍増）。毎週日曜日に開催される歌謡ショーも見れば、風呂上がりの悦楽フルコース！

『ゆ〜シティー蒲田』カラオケは1曲100円。常連さんの歌唱力レベルは相当高い。が、カラオケ好きならぜひ挑みたいところ

『ゆ〜シティー蒲田』

［店名］『ゆ〜シティー蒲田』

［住所］東京都大田区蒲田1-26-16

［電話］03-5711-1126

［営業時間］11時〜24時

［休日］火

［入浴料］大人550円、小学生200円、未就学児100円、サウナ利用＋280円（フェイスタオル、バスタオル付き）

［交通］JR京浜東北線ほか蒲田駅から徒歩5分

3大人気メニュー！ そしてレモサが最高過ぎる『YCKホール』

ラーメン 650円、モツ煮込み 650円、鳥の唐揚げ 650円、レモンサワー 500円

『YCKホール』（手前から時計回りに）ラーメン 650円、モツ煮込み 650円、鳥の唐揚げ 650円、レモンサワー 500円 もつ煮込みは根菜など入らずモツと豆腐のみというモツ好き志向。「ラーメン千円の壁」とか言われてる昨今、正統派醤油ラーメンが650円!!

［店名］『YCKホール』

［営業時間］12時〜21時（土・日は〜21時半）

［休日］月（祝日の場合は営業）、火曜

