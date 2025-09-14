しなこ、子供用ワンピ着こなすディズニーコーデ披露「美脚すぎ」「似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/14】クリエイターのしなこが9月13日、自身のInstagramを更新。ディズニーでのコーディネートを公開した。
【写真】しなこ、子供服着用で美脚披露
アメリカ・カリフォルニアのディズニーランドを訪れたというしなこ。ストーリーズでは「バズ・ライトイヤーコーデ 初めてやったかも パークに売ってた子供用のワンピース着てみたよ」とつづり、ミニ丈のワンピースを着こなしたコーディネートを披露した。またInstagramでは、アイスクリームやチュロスを食べる姿や母親の写真などを公開している。
この投稿にファンからは「似合ってる」「着こなし可愛い」「さすがのスタイル」「美脚すぎ」「子供用と思えない！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
