◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、３点を追う３回先頭の２打席目に、今季チーム最長となる飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大４９号ソロを中堅に運んだ。先発したカーショーは、３回６７球を投げ、５安打４失点で降板。通算２２３勝目、山本に並ぶチームトップ１１勝目を逃した。

前日１２日（同１３日）に先発した山本由伸投手（２７）が７回１安打１失点と好投を見せながら、サヨナラ負けを喫したドジャース。地区優勝へのマジックは１２で、１回表には大谷の内野安打での１８試合連続出塁を起点にフリーマンの左前適時打で大谷が生還し、シーズン１３２得点目で幸先よく先取点を奪った。だが、１１勝の山本に次ぐチーム２位の１０勝を挙げている先発のカーショーが１回裏、安打と四球で無死一、二塁のピンチを迎えると、アダメズの中前適時打で追いつかれ、続くチャプマンの左前適時打で１死も奪えずに逆転を許した。さらにマトスの右前適時打などで２点を失って、１―４とリードを３点に広げられた。１回からブルペンではロブレスキが投球練習を始めるスクランブル体制となった。

２回に３点を追うドジャースは、Ｔ・ヘルナンデス、コンフォート、パヘスの３連打で無死満塁のチャンスを作るも、、ロハスが二飛、ロートベットが一ゴロ併殺打に倒れてまさかの無得点。直後にカーショーは２死走者なしからアダメズに左前安打を浴びると、２者連続四球を与えて満塁のピンチを背負うも、シュミットを二ゴロに打ち取って無失点で切り抜けた。

すると３回先頭の大谷が中堅へ４９号ソロ。この日５１号を放ったナ・リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に２本差に迫るアーチでチームを勢いづけると、Ｔ・ヘルナンデスの左翼への適時二塁打で１点差に迫った。３回裏はカーショーが３者凡退で抑えた。４回２死一塁で大谷は見逃し三振。カーショーは３回４失点で降板し、１点を追う４回のマウンドには２番手右腕・エンリケスが上がった。

２・５ゲーム差の２位・パドレスは、本拠地・ロッキーズ戦で１回表に先取点を許したが、１回裏にロレアノの中犠飛で追いつくと、同点の２回にはタティスの２２号２ランが出て勝ち越し。３回にはマチャドの２５号ソロ、メリルの１２号ソロと主軸のアーチが出ると、４回にもマチャドが２点適時打、ロレアノの２点適時二塁打が出て８点差として突き放した。