敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・DHで先発出場。3回の第2打席で特大の今季49号ソロをかっ飛ばした。中堅フェンスを軽々と越える飛距離454フィート（約138メートル）の衝撃弾。ナ・リーグの本塁打王争いでトップを走るカイル・シュワーバー（フィリーズ）に2本差とした。しかし、またしてもソロ。ファンから嘆きの声も上がっている。

敵地が騒然となった。1-4で迎えた3回、ジャイアンツ先発ウェブから特大の一発だ。中堅マトスは早々に諦め、打たれたウェブも振り返らずとも被弾を確信した様子だった。打球速度114.8マイル（約184.75キロ）、飛距離454フィート（約138.37メートル）。大谷は悠々とダイヤモンドを一周した。

ただ、この前のイニングに1死満塁のチャンスがありながら、大谷の前を打つロートベットが痛恨の併殺打。大谷にチャンスで回せず、この一発もソロになった。ここ最近はソロ本塁打が多く、X上のファンも「しかし相変わらずソロ」「しかし、何故いつもランナーがいない…」「想定満塁ホームランがソロになりましたな」「残塁多いしソロばっかり」と、大谷HR時に走者がいない展開を嘆く声が続出していた。

この試合前、シュワーバーが今季51号を放ったばかりだった。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、解説のドジャースOB、オーレル・ハーシュハイザー氏も「美しいスイング、そして壮大な一発でした。彼は分かっていた。我々も分かっていた。そしてジャイアンツでさえも分かった。WOW！」と驚いていた。



（THE ANSWER編集部）