「ザ・ノンフィクション」など多数のメディアに出演し、歯に衣着せぬアドバイスで大きな注目を集める植草美幸さん。

その“カリスマ婚活アドバイザー”が代表を務める結婚相談所マリーミーで、同じく婚活アドバイザーとして働いているのが一人娘の植草れいあさん。

娘から見た美幸さんはどんな母親だったのか、母から受けた影響や、なぜ同じ婚活アドバイザーの道を選んだのか……。植草れいあさん自身に話を聞いた。

植草れいあさん ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

--マリーミーに入られて、美幸さんのアシスタントから一人前の婚活アドバイザーになられたのはいつからでしょうか。

植草れいあさん（以下、れいあさん） アドバイザーとしてデビューしたのは2年前の2023年ですね。高校生のころからマリーミーでアルバイトをして、その後アシスタント業務やカウンセラー業務を行うようになり、ようやくアドバイザーになりました。

「先生は会員様を叱るようなコミュニケーションをすることもあるのですが…」

--アドバイザーのお仕事はどういうものなのでしょう。

れいあさん 会員様が成婚できるまで、二人三脚で並走するお仕事です。毎月カウンセリングをして、その間に電話やメールでもやり取りをして信頼関係を築きます。

テレビなどでわかる通り先生（母・植草美幸さん）は会員様を叱るようなコミュニケーションをすることもあるのですが、あれは先生にしかできないので私は寄り添うタイプだと思います。

--会員の方の反応はどうですか。

れいあさん ありがたいことに、私のおかげで婚活をなんとかがんばれています、と言ってくださる方もいます。ご成婚のお手伝いをすることは大変ですが、それを上回るやりがいがありますね。大変だったのはむしろアシスタント時代でした。

--そうなのですか？

れいあさん 私は先生のアシスタントでしたが、アシスタントは会員様と継続的にコミュニケーションを取れないので、顔や名前を覚えてもらうことも難しいし、信頼関係もなかなか築けないんです。

また、アシスタントが会員様にアドバイスするのは絶対に禁止です。先生と担当のアシスタントが違うことを言ったら矛盾が生まれてしまいますから。とにかくアシスタント時代は、気を遣うことが多いんです。

成婚後に、会員の方が突然泣き出してしまい…

--アドバイザーになられてから、れいあさんが担当されたお客様で印象に残っている方はいますか。

れいあさん もちろんみなさん大事に思っているのですが、自分に自信がなくて「私なんて」が口癖の方は印象的でした。

「『私なんて』と言って自分を否定していたら、あなたのことを好きでいてくれる男性の気持ちも否定することになってしまいます。まずは1回『ありがとう』を挟んでください」とアドバイスしたら毎回実践してくださって、見事に3カ月くらいで結婚が決まりました。成婚後にお話をしていたら、その方が突然泣き出してしまったんです。

--それは驚きますね。

れいあさん びっくりして理由を聞いたら「『ありがとう』を挟むアドバイスをくださいましたよね。いつも励ましてもらえて、本当に感謝しています」と言ってくださって。

人生経験も少ない年下の私の前で涙を流すくらい辛かったんだな、そんな方の成婚をお手伝いできてよかったな、と思いました。

--文字通り人生を変えたわけですね。

れいあさん ありがたいことです。また、私が運営している「Marry me」というファッションブランドの洋服を、最初に買ってくれたお客様が「このお洋服のおかげで結婚できました」と報告してくださったときも嬉しかったです。

ピンクのツイードのワンピースなんですけど、それを着たらお見合いでOKをいただけることが増えて、デートでも着用してくださったらしくて。

--結婚相談所のマリーミーが洋服まで作るようになったのはどういう経緯があったのでしょうか。

れいあさん マリーミーではファッションのアドバイスや、お買い物に同行して一緒に洋服を選ぶサポートなどをしているんですが、婚活に向いたファッションって本当に少ないんですよ。

同行サポートの前に百貨店などを回って半日ぐらい下見しても、全然ちょうどいいものが見つからないこともよくあります。それなら自分で作ってしまおうと。

--そこまで服装は大事なのですか？

れいあさん お見合いする前の時点では写真で判断するしかないですし、実際にお会いしてもその次に進めるかどうかは服装で大きく変わります。

華やかなピンクやブルー、花柄、チェックなどがいいですね。ツイードのような生地にニュアンスがあるものもいいと思います。

服や髪型が違うだけで、お見合いが数秒でNGになってしまうことも

--他にも大事なポイントがあったりするんですか？

れいあさん 写真撮影したお洋服を来てお見合いに行くのも大事です。写真を見て「この人に会ってみたい」と思うわけですから、イメージ通りの姿で来てくれた方が声をかけやすいし印象もいい。

写真撮影した時の服やメイク、髪型から変わっていると「違うじゃないか！」となってしまうこともあります。初対面の何秒かでNGになってしまうんです。

--せっかくのお見合いが一瞬でNGに。

れいあさん 特に男性は見た目から入る方が多いのは現実です。綺麗にして来てくれたらやっぱり嬉しいし、スタイルや血色感も好感度を左右します。

暑い日でも男性はスーツで来てくださる方が多いので、女性がだらんとした黒い服でいくと「喪服で来た」とか「お葬式かと思った」とコメントがつくこともあるんです。

--厳しいですね。

れいあさん そんなに大事な服装なのに、いざ探そうとすると全然見つからない状況で、もう自分たちで服も作ってしまおうとなったわけです。

マリーミーの会員の女性は仕事が忙しくて婚活ファッションのお買い物に長時間かける余裕がないケースも多いので、それなら会社で服をそろえてヘアセットもメイクもして、撮影まで一か所でできたら便利だよね、と。

「作ったほうが早いかもしれないです」「じゃあ、作れば？」

--れいあさんはもともとファッションのお仕事に興味があったのですか。

れいあさん お洋服とかコスメを選ぶのは好きでしたけど、自分で作りたいとかプロデュースしたいという願望は全然ありませんでした。

でもあまりにも見つからないので、先生に「作ったほうが早いかもしれないです」と提案したら「じゃあ、作れば？」と即答でした（笑）。もともと先生がアパレルの仕事をしていたので、協力してくださる方がいたのも助かりました。

--7月には初のポップアップも開催したんですよね。

れいあさん 急に決まったので告知も遅かったし、動画も自分たちで撮影・編集しました。2日で20人も来てくれたらいいなと思っていました。

--見立てとは違い、大盛況でしたね。

れいあさん そうなんです。暑い日だったのに外に列ができて、最初の1時間で35人ほどのお客様が来てくださったところまではカウントしていたんですが、先生のサイン会もあったのでバタバタになってしまって、正確な人数はわかりませんでした。でも想像よりとても多くの方が興味を持ってくださって嬉しかったですね。

--婚活アドバイザーやファッションブランドで活動するれいあさんの、目標や目指すビジョンを教えてください。

れいあさん 一番の目標は、何よりも先生の負担を減らしたいということです。ただ、先生のアドバイスを受けたいと希望してくださる会員様を私が預かることはできないので、少しでも先生に近づいていけるようにアドバイザーとしての力をつけつつ、別の形でもサポートしていきたいですね。

（二瓶 仁志）