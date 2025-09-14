〈紙粘土製のうんこで「格闘家」「アイドル」「サラリーマン」のキャラを作る…ガンプラの会社がひねり出した“本気すぎるうんこプラモデル”の衝撃〉から続く

「ガンプラ」などを手掛けるBANDAI SPIRITSが7月、「うんこ」をテーマにした商品シリーズ「ウンコスルデイズ」を発売した。紙粘土を固めてうんこを作り、そこにプラ素材のパーツを挿して「格闘家うんこ」「アイドルうんち」「サイバー戦士うんこ」といった様々なキャラクターを作って楽しむ商品だ。

企画を主導したホビークリエイション部の安部豊氏は、数多の試作を重ねて「誰でも簡単にキレイなうんこを作れるか」「子どもが持ったときに嬉しいサイズ感か」「どうすればリアルすぎず、かわいらしく、より多くの人が楽しめるうんこにできるか」を追求したという。



開発に当たって紙粘土を固めるための「ウンコ型」を何度も試作した 画像提供：BANDAI SPIRITS

もともと、子ども向けの新たなIPに関するコンペに「動物モチーフの変形ロボ」という企画を持ち込み、惜しくも敗れてしまった際の反省会で、まさかのうんこへと方針転換したところからウンコスルデイズの企画開発は始まった。そこから素材の決定や、サイズ感の調整などを経ていよいよ発売に向けた最終調整が始まっていく。（全2回の2回目／最初から読む）

偉い人のいる会議で、ひたすらうんこをプレゼンし続けた

企画が軌道に乗り始める中で苦労したポイントの1つが、ネーミングだ。ある程度企画が固まった後に臨んだ、部内で月に1度開催している商品化に向けたプレゼン会議でひと悶着があった。

この会議は「ガンダム」や「ポケモン」など人気の既存シリーズを含め、同部が発売を予定する全てのアイテムが議題にかけられるという、非常に重要なものだ。事業部のトップをはじめ、海外の販売会社に出向中の社員なども参加し、なかなか緊張感が漂う会議だという。そんな場で、まず安部氏はひたすらうんこのプレゼンを行った。

「もちろん、細かく資料を作り込んで万全の準備をした上で会議に臨みました。『今回の企画では、子どもが大好きな最強のモチーフでシリーズを立ち上げます。みなさん、なんだと思いますか？ 恐竜？ 乗り物？ いえいえ違います--うんこです！』と（笑）。

辛かったのが、当時は会議が完全にオンラインだったんですよ。そもそもが結構ヘビーなふざけにくい雰囲気の会議なのに、参加者の反応もわからないまま、さも楽しそうなテンションでひたすら、うんこについて話し続けなければいけない。ある意味、苦行でした」

「うんこ」か「うんち」か ネーミング議論が半年ほど続いた

プレゼン会議は一度で終わらず、その後何回もウンコスルデイズの提案を繰り返した。その中で「うんこorうんち」というネーミングの問題がやり玉に挙がった。

「上場企業の社員が100人以上集まる会議で、毎月偉い人から『安部くんはずっと“うんこ”と言っているけど、俺は“うんち”だと思うんだよね。結局どっちにすんの？ もう決めた？』と言われながら、毎月のように議論しました。内心で、いったい僕たちは何を話しているんだろう……と思いましたが、会議が会議なので笑えもしません。みんな、こんなことで時間を使ってごめん！ と思いながら、会議に臨んでいましたね」

確かに新商品、それも子ども市場を狙い、紙粘土を使った新たな企画とあってはネーミングが非常に重要だ。とはいえ、大の大人が「うんこか、うんちか」を毎月議論していたという事実は、傍から聞くと笑ってしまう。しかもこれが、半年ほど続いたという。

「結構、意見が分かれたのも難しいポイントで。例えば経理の方や妻は『うんち』で、営業部のマネジャーからは『俺は絶対、うんこ派だから』と言われました。保育園の先生や子どもが何と言っているかに耳を澄ませたり、企画進行時に開催されていた東京おもちゃショーで300人規模の調査もしたりして、最終的にうんちというのは幼児言葉みたいなかわいいイメージがあって、一人称でいえば『僕』。反対に、うんこは『俺』みたいな感じなのかなという結論に至りました」

その結果、かっこいい系のキャラは「うんこ」、かわいい系のキャラは「うんち」として打ち出すことになった。シリーズ名に関しては、もともとバトル要素を強めた「ウンコロワイヤル」という案だったが、最終的にバトル要素を薄めた現行のウンコスルデイズに落ち着いた。

人気だったのは「サイバー戦士うんこ」

東京おもちゃショーの調査ではネーミング以外に、シリーズでどんなキャラクターを展開すべきかもリサーチした。

「調査で人気だったのが、サイバー戦士うんこです。その他、当初想定していたバトル要素ではなく、キリンやゾウなどの動物系、アイドルも評判が上々でした。年齢や性別に偏りなく、例えば女の子にもうんこを非常に楽しんでもらえることがわかり、この辺りからキャラのバリエーションを豊かにしていく方向へシフトしました」

「私はもともと、うんこアンチ」

8月に開催された東京おもちゃショーでは、2日間で約1000人が体験会に参加し、常時30分以上の待機列が絶えなかった。さらに7月の発売以降、都内や横浜、博多で開催している小学生以下の子どもと親を対象とする体験会も盛況を博す。

「初動の売り上げを含め、想定以上の反響でした。お子さんだけでなく大人の方からも『子どもへのお土産に買いました』『久しぶりに粘土を触っておもしろかった！』という声を多く頂戴しており、うれしい限りです。もっと多くの方に楽しんでいただくべく、営業とさらなる戦略を練っているところです」

「私自身、もともとうんこに対してどちらかというとアンチでしたし（笑）、もっとカッコいいプラモデルにリソースを割いてほしい、というコアなファンの気持ちも理解できます。子どもの頃、うんこ系のおもちゃを買った経験とかも全くなくて、せっかくお小遣いを使うなら、それよりもかっこいいロボットを買いたい、と思うような子どもでしたから。

でも、ユーザー目線で商品群や売り場を見ていると、プラモデルは徐々に大人向けの市場になりつつあって、このままでは先細っていきかねないという危機感もあって。当社ふくめて業界全体として、先行きを決して楽観視しておらず、子ども向けや新規IPを積極的に立ち上げていく重要性はあるはずです」

「クソ作品」を生み出してほしい

同社が行っているガンプラ関連の調査では、ユーザー数は全体的に伸長しており、どちらかといえば好調の部類だ。それに伴って子どものユーザー数も増加している。

それでも、今後市場を支えていくエントリー層の若年層は、多ければ多いほど良い。昨今はプラスチックの原材料価格も高騰する中、紙粘土も使用したウンコスルデイズは価格も抑えやすい。うんこというコンテンツの魅力も含め、安部氏は新たなユーザーの開拓という点でウンコスルデイズに大きな期待をしている。

「子どもの保育園の送り迎えをしていると、うんこで爆笑しているお子さんって本当によく見かけるんです。同年代の妻も『子どもの頃、うんこグッズを持っていた』と言っていて、うんこは時代や老若男女を問わない、人気のコンテンツなのかなと。

このキラーコンテンツをテーマにするとともに、ウンコスルデイズは作り方もシンプルですし、アレンジも容易です。プラモデルへの入り口としてハードルを下げつつ、醍醐味である自由な遊び方ができる商品として楽しんでもらえたら、開発者としてこれ以上の喜びはありません。たくさんの『クソ作品』を生み出してほしいです。普通、誰かが作ったプラモデルに『これはクソだね』なんて、言えませんから（笑）」

