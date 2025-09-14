1954（昭和29）年に起きた「人違いバラバラ殺人事件」。惚れた女性への「ストーカー」行為に始まり、その女性と間違えたという通りすがりの女性を殺して“解体”した男の犯行は、「猟奇的」「変態」などと騒がれた。

【実際の写真】「若い女のバラバラ死体」「裸にされ後ろ手に」現場写真とともに大きく報じた当時の地元紙

「異常性格」とされた男に見られる強烈な執着心と刹那的な言動、激しい自己顕示欲などは、70年後の現在の犯罪を先取りしたようにも思える。男はどのようにして犯行に及んだのか。下された判決は？

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略。被害者らは仮名にする。（全3回の1回目／続きを読む）

◆ ◆ ◆

1954（昭和29）年は日本が戦後の占領を脱し、独立を果たして2年。年明け早々発覚した造船疑獄に政界が揺れる中、3月には太平洋のアメリカ水爆実験で静岡県のマグロ漁船「第五福竜丸」が被爆する事件が発生。原水爆反対運動が巻き起こった。一方で自衛隊が発足。保守と革新の対立が徐々に際立ってきた時期だった。

そんな9月6日、毎日夕刊は社会面ベタ（1段見出し）の記事を載せた。

肥だめに19歳女性の死体が

〈肥えだめに女の他殺体 【浦和発】6日午前10時ごろ、埼玉県入間郡高階村（現川越市）地内、東武東上線新河岸駅付近のコンクリートの肥だめの中に若い女の死体をカマス（わらむしろを二つ折りにした袋）に包んで捨ててあるのを通行人が発見。川越署に届け出た。同署が調べた結果、5日朝（夜の誤り）、同村の中学校での運動会に行くと言って出かけたまま行方不明になった同村の農業Aさんの五女（19）と分かった。 現場付近の陸稲畑内に血にまみれた下着が捨ててあり、畑の中で暴行、殺害したうえ、カマスに包んで捨てたとみられる。川越署は埼玉県警本部の応援で捜査中。〉



事件の初報はベタ記事だった（毎日）

日本では古来、人間の糞尿を「下肥（しもごえ）」と呼び、農業の肥料として重視してきた。衛生面の懸念から高度成長期に入ると急激に消えるが、それまでは、都会でも「汲み取り屋」が各家庭を回って回収。農村部では、農業団体などがコンクリートで大規模な肥だめを造っていたところもあったようだ。

この記事ではまだ「バラバラ事件」だとは分からない。地元紙・埼玉新聞は翌9月7日付朝刊社会面トップで大きく報じた。

〈若い女のバラバラ死体 乳房と両足ズタズタ 高階村 せい（凄）惨、目をおおう 6日昼ごろ、入間郡高階村で、若い娘がバラバラ遺体となって発見された。同村の女性（19）で、後ろ手に括られ、胴体、乳房、両足をズタズタに切られたもので、急報により県警察本部・神山捜査一課長と中村鑑識課長は現地に急行。川越署に捜査本部を設置した。遺体は同日午後、解剖に付されたが、犯行は前夜と断定。女性の足取りと男関係の追及を並行して行い、犯行現場の確認と聞き込み捜査に全力を挙げた。同本部は土地カンのある変態性不良の犯行とにらみ、手首を括った縄の結び方と縄などの物的証拠から早期の検挙を目指している。〉

記事は「裸にされうしろ手に」の中見出しを挟んで状況を詳しく描写する。

素っ裸で後ろ手に縛られカマスに包まれ…

〈 五女は5日夜7時半ごろ、同村中学校で行われた村の青年団運動会予行演習に行ったまま、6日朝になっても帰宅しなかった。不安に思った家人が同日早朝、牛乳配達に来た消防団員に「娘がまだ帰ってきていない」と話したところ、消防団員5〜6人が寄り集まり、8時半ごろから行方を探し始めた。そのうち、村道南側の陸稲の穂が荒らされ、人が入った形跡があるのを発見。付近一帯を探し回ったところ、村道から約20メートル入った畑の中に血に染まったズロース（下着）が捨てられ、そこからさらに約7メートル離れた芋畑に筋肉らしい肉塊があるのを見つけた。驚いた消防団員は「彼女は殺されている！」と午前9時半ごろ、同村駐在所に急報。川越署員3人が駆けつけ、消防団員全員が召集されて同村一帯の捜索を開始した。 正午ごろ、急を聞いた村民らも加わり、東武東上線新河岸駅から約15メートル離れた高階村農協の糞尿処理所が怪しいと、竹竿で深さ1メートル余のタンク一つ一つをつついていた消防団員が「何か固いものに触った」と言いだした。署員と団員がタンクの汚物をかい出したところ、カマスに包まれ、素っ裸で後ろ手に縛られ、両足を切断されて両方の乳房を切り落とされた、見るも無残な胴体が発見された。次いで東側のタンクから両足が見つかり、さらにズロースの発見場所から約300メートル南東の氷川神社境内の草むらから両乳房が見つかるなど、午後4時ごろまでに村内4カ所からバラバラ遺体全部が発見された。〉

埼玉の記事は盛りだくさんで、ほかに次のようなことが書かれていた。

裕福な家で育ったおとなしい少女がなぜ？

1. ももの肉片など大小の肉片が別々のタンクから発見されたが、全て鋭利な刃物で削いだものだった。

2. 村道から約50メートル東の農家の麦畑からは血の付いたブラウスと、やはり削り取られた肉片2つが発見された。状況から、犯人は麦畑で五女をてぬぐいで絞殺した後、鋭利な刃物で両足を切断。足の肉を削り取って、それ以外をカマスに詰め込み、タンクまで直線で引きずり込んだと推定される。

3. 捜査本部は、中学校で行われた運動会予行演習を見物した青年男女約50人から事情聴取。五女の帰宅状況を調べたが、土地鑑のある変態性不良の仕業とみている。陸稲畑の荒らされ方から村道から畑へ引きずり込んだ跡が歴然としており、帰宅途中の五女に後ろから抱きついて暴行を迫り、絞殺後、犯行をくらますためバラバラにしたとみられる。

4. 五女の家は村でもかつて豪農で知られ、現在も2町（約2万平方メートル）余の田畑を耕して、内情は裕福だと村民は言っている。父親は現職の村会議員。家族は父母と娘ばかり5人で、被害者は末っ子。村の中学校を卒業後、坂戸町の女子高に進み、昨年卒業した。家で織物の手伝いなどをしていたという。性格はおとなしく、カメラに熱中。村の青年団教養部の委員を務め、村の若者のリーダー格だった。付近の人の話だと、男関係は全くないといわれ、家人は殺されるような心当たりはないと涙にくれている。

5. 当夜の足取りは午後7時半ごろ自宅を出て、9時ごろ予行演習を終わり、青年団支部長（23）らと中学校を出て、通り合わせた青年部長（23）が「自転車の後部に乗せてやろう」と声をかけたが、「太っているのでパンクする」と言って一人で帰った。

村の若い女性らしい姿だが、そんな彼女がどうして殺され、バラバラにされて肥だめに捨てられなければならなかったのか――。記事には現場の写真と手書きの見取り図が添えられている。

凶行の手口が極めて残虐

初報で一歩先を行った毎日は9月7日付朝刊で早くも「性格異常の容疑者浮かぶ」と見出しを立てた。「捜査当局では、凶行の手口が極めて残虐なことから、痴漢、怨恨関係のほか、覚醒剤中毒患者に重点を置き、既に凶暴性があり、異常性欲者である某（特に名を秘す）を捜査している」とした。当時、国内では覚醒剤の一種「ヒロポン」の蔓延が社会問題になっていた。

同じ日付の埼玉読売（読売埼玉版）は「高階村の猟奇殺人事件 乳房など肉片発見」の見出し。解剖結果から「切断された両足のうち、右足はかかとからももの付け根まで、左足は膝からももまで切り取られており、両乳房や下腹部の肉片は約100メートル離れたサツマイモ畑と氷川神社の計4カ所で6つ発見されたが、いずれも（長さ）5〜6センチで、凶器は鋭利な刃物とみられる」と書いた。

さらに埼玉大助教授（当時）の「（ヒロポン患者以外の）普通の人間としたら、よほどの異常心理を持った変質者の仕業だと思う」との談話を掲載。浦和脳病院長にも「手口を聞いたところでは、精神病質者の犯行と思われる」と語らせている。

7日付毎日夕刊は23歳の「浮浪者」を逮捕して取り調べていると報じたが、逮捕日時をみると、朝刊で「特に名を秘す」とした「某」と同一人物とは考えられない。記事では「犯人はバラバラ遺体を持って現場付近を延べ約2キロにわたってさ迷い歩いていたことが分かったうえ、下腹部の一部の肉片を身に付けていたことが推定された」と、またも衝撃的な事実を明らかにした。

さらに、新聞は詳しく報じなかったが、一審の無期判決を破棄して死刑を言い渡した1956年8月30日の東京高裁控訴審判決はこう指摘している。「殺害後、その死体を寸断して肥だめ内に抛棄（放り捨てる）し、あるいは恥部の肉片を神社の境内や神殿内に撒布するに至っては、まさに天人共に許さざる凶悪非道な犯行というほかはない」。9月11日付埼玉読売には次のような記述も。「下腹部にも布切れ（五女のシュミーズを裂いたもの）が丸め込まれていたことが分かった」。確かにすさまじい犯行手口といえる。

「性格異常」「変質者」…容疑者次々と

9月8日付埼玉も「解剖結果から、犯行は怨恨または痴情説に捜査のポイントが置かれ、性変質者の単独犯行との見方が強くなっている」と書いた。現場の高階村は、9月10日付埼玉の記事によれば面積6平方キロ、人口5624人の純農村で、村民は純朴。約240人の青年団にも悪い風紀問題はないという。そんな村で起きた猟奇的な事件に新聞報道はエスカレートし、加熱する。捜査本部は“浮浪者狩り”を実施。各紙には付近を徘徊する「浮浪者」や「不良」ら、容疑者が競って登場し、センセーショナルな取材合戦となった。

10日付埼玉は1面コラム「時の言葉」で事件を取り上げた。捜査は困難を来し、村民に不安が広がっているとして、事件の解明と類似犯罪の防止を訴えた。9月12日に開かれた県連合青年団大会は「県警の捜査を激励し、今後こうした事件が発生しないよう努力する」と申し合わせた。事件以後、夜間の青年団の集会は昼間に変更されるなど、地域に与えた影響は大きかった。

8日付埼玉は「特に捜査本部が重視していること」として「肉、骨などの処理が巧みで、屠殺場に関係する中年男性という線を出している」とした。11日付埼玉読売の記事は「サンカの凶行説」が見出し。「サンカ（山窩）」は山岳地帯を住みかに狩猟採集で生活する漂泊的な小集団。記事は2人が捜査線上に浮かんでいるとしたが、山窩研究家の作家、三角寛は、埼玉県には約70人いるが、ほとんどが高齢者だとして「彼らじゃあないよ」と語っている。

ついには「迷宮入りか」

この間、新聞紙面に次から次へと容疑者が浮上したが、全て「白（容疑なし）」とされた。凶器は見つからず、物証は犯行に使われたとみられる手ぬぐい程度。犯行現場も確定しないまま、いつか捜査は「足踏み状態」（9月10日付埼玉）、「全くナゾに包まる」（11日付埼玉）、「今のところ五里霧中」（30日付読売朝刊）などと書かれ、事件から1カ月の10月5日付埼玉には、ついに「果して迷宮入りか」の見出しが躍った。

2カ月の11月5日、埼玉は「不眠不休の努力空し」と報道。ところが、事件捜査はそこから動き出す。

（小池 新）