1954（昭和29）年に起きた「人違いバラバラ殺人事件」。惚れた女性への「ストーカー」行為に始まり、その女性と間違えたという通りすがりの女性を殺して“解体”した男の犯行は、「猟奇的」「変態」などと騒がれた。

【実際の写真】「バラバラ事件ついに解決」犯人の写真と共に事件を報じた当時の新聞

「異常性格」とされた男に見られる強烈な執着心と刹那的な言動、激しい自己顕示欲などは、70年後の現在の犯罪を先取りしたようにも思える。男はどのようにして犯行に及んだのか。下された判決は？

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略。被害者らは仮名にする。（全3回の2回目／続きを読む）

◆ ◆ ◆

迷宮入りかと思われた事件が動き出したのは、事件発生から2カ月後。11月12日付埼玉の「繪（絵）に關（関）係あるもの？」という見出しの記事か。

〈 川越署捜査本部は、現場で発見された画材用紙と、凶行のあった9月5日夜、絵描きふうの若い男が付近をうろうろしていたとの目撃者の話から、先月初旬以来、絵画に関係ある者の仕業とみて捜査していた。11日に至って、用紙から東京都台東区のモデル斡旋所と美術クラブに出入りしている某の足取りを追及している。〉



やっと事件解決への有力情報が出てきた（埼玉）

それまで画材用紙のことは報じられていなかった。警察が隠していたのだろうか。記事には「某の足取りを追及している」とあるが、この段階で身元が割れていたとは思えない。11月13日、捜査本部は画学生らしい男の特徴などを発表。

〈「画学生」は事件当日の9月5日夕方6時ごろ、旧県道から高階中学校に立ち寄り、砂場で遊んでいた9〜14歳の少女3人に鉄棒体操を教えた。7時ごろ、3人が帰ろうとしたところ、9歳少女にキュウリ、ナスなどを描いた画用紙を1枚与えた後、川越街道を川越方面に姿を消した。 3人の証言から男は22〜23歳。身長5尺1〜2寸（155〜158センチ）で色浅黒く、頭髪は長く、目は大きく、好男子ではなかった。バスケットシューズを履き、左手中指から手首まで包帯を巻き、ズックのチャック付きカバンを持っていたという。〉

「ひょっとこ」が大きな手がかり

11月14日付埼玉には「紺のベレー帽を被っていた」とある。さらに18日付埼玉には、「画家ふうの男」の特徴の1つとしてその後、被疑者の男の代名詞となる表現が登場する。「ひょっとこ面」。「ひょっとこ」とは口をすぼめて曲げたような表情の顔や面のこと。元々は火吹き竹でかまどの火をおこした「火男」がなまったともいわれる。

20日付朝刊で「バラバラ事件容疑者を逮捕 調布の自称画家」を報じたのは朝日だけだったが、それも数多い容疑者の1人のつもりだったのだろう。ベタ記事だったが、そこにもその特徴が出ていた。

〈【府中発】埼玉県入間郡高階村のバラバラ事件容疑者として、18日夜9時50分ごろ、埼玉県警捜査一課員は東京都北多摩郡調布町（現調布市）下石原の下宿人、古屋栄雄（28）を脅し（詐欺の誤り）の容疑で逮捕、連行した。大家の話によると、古屋は画家を自称しており、10月24〜25日ごろ、「日活撮影所が出来上がったら勤めるので、部屋を貸してくれ」と来たもので、ひょっとこのような顔をした男だという。〉

日活は日本最古の映画会社だが、戦時中は統合で映画製作から撤退しており、戦後の1953年に製作再開を発表。調布に撮影所を建設中だった。11月20日付毎日夕刊も古屋逮捕を報じたが、その前に別の容疑者が「白」になったので、「捜査線上に浮かんだ最後の容疑者だといわれ、捜査本部は古屋が白になれば、捜査は振り出しに戻ることになると語っている」と書いた。

同じ日付の埼玉はさすがに詳しく、「ひょっとこ面そっくり 一致するサインH・H」の見出しで、古屋が事件当日、現場付近を立ち回った「画学生」である根拠を列挙している。

1. 自室から押収した子どもの似顔絵のサイン「H・H」が、小学5年生女児に与えた似顔絵のサインと一致する

2. 人相が手配のひょっとこ面そっくり

3. 本人が昨年初めまで川越付近に下宿していた（土地鑑がある）

4. 黒のベレー帽、紺の背広、茶色のズボンが全く同じ

5. 筆跡が氷川神社で発見されたクロッキー（スケッチ）用紙の文字と類似している

クロッキー用紙のことは一部の新聞に出ていたが、書かれた文字は被害者女性の筆跡とみられていた。埼玉の記事には逮捕した巡査の談話もある。「数日前から内偵を続けていた」「自宅付近の路上で逮捕した時、真っ青になりガタガタ震えていた」。だが、記事で県警捜査一課長は「現在までの取り調べでは白黒いずれかはっきりできない」と発言しており、“ホンボシ”かどうか、まだ半信半疑だったようだ。

そして11月21日付夕刊で朝日、毎日、読売は一斉に「古屋、犯行を自供」「埼玉のバラバラ事件解決」を大きく報じた。ただ、問題の「画学生」から古屋にたどり着いた捜査の経緯について、読売は遺留品の画材用紙に書かれた上野のモデル斡旋所と美術クラブからとしているが、ここは同じ読売と朝日の関連記事の方が信憑性がありそうだ。

男は農家の跡取り、農業を嫌った

それによると10月初め、調布町在住の日活多摩川撮影所員の妻が京王線国領駅で、撮影所の所在地を尋ねられたことから男と知り合いになった。男は所員の妻の2歳の長女の似顔絵を描いたが、それらの際の様子などがその後、新聞に載ったバラバラ事件犯人の人相などによく似ているように思ったので、妻が調布署の駐在所に届けたという。いずれにしろ、絵を描いたことから足がついたのは間違いない。古屋の経歴は朝日にある。

〈スリ、窃盗の前歴 【甲府発】古屋は山梨県塩山市（現甲州市）の農家の長男で、塩山の小学校卒業後、東京へ出て電器会社に勤めていたが、半年ほどたったころ、父親が病気のため実家に呼び戻された。昭和17（1942）年夏、バスの中でスリなど数件の窃盗を犯して甲府署に逮捕され、懲役1年6月の刑で函館の少年刑務所に収容されて終戦直前に出所した。 農業が嫌で、自分の好きな家具作りを郷里でやり、絵も描いていた。だが、材料を買う金は家にせびり、作った家具を売った金は家に入れないので、家の中もうまくいかなかった。家の米や麦を持ち出してヤミで売り、塩山署に食管法違反容疑で捕まったこともある。 その後、再び東京に出たまま、ここ2年ぐらいは年賀状などをよこしたほかは便りもなく、最近では8月16日付の暑中見舞いが埼玉県北足立郡朝霞町（現朝霞市）の映画館・朝霞劇場から来ている。〉

農家の跡取りで農業嫌いとは両親も頭を悩ましただろう。同じ紙面で朝日は古屋の母親から話を聞いている。

「いつかバッサリ殺してやる」

〈結婚斷（断）った女を恨んでいた 【甲府発】古屋がバラバラ事件を自供したという報に実母は次のように語った。 栄雄は（昭和）26（1951）年ごろ、近所の女に夢中になり、「結婚させてくれ」と言ったが、女の素行が悪いので父親から許されず、結局女からも断られたので非常に怒り、「あんな女のせいでオレがこんな男になった。いつかバッサリ殺してやる」と3回ばかり語ったことがあります。その女はその後、埼玉の方に行ったと聞いています。〉

「女の素行が悪いので父親から許されず」というのは、母親の悲しいウソだった。のちに一審で古屋の精神鑑定を担当した新井尚賢・東邦大教授らが「犯罪学雑誌」1960年1月号に載せた「高階村バラバラ事件の精神鑑定例」（文中は匿名）をベースに他の資料の記述を加えて、古屋と彼が惚れた女性の関係をまとめる。

惚れた女との“本当の関係”は…「女性は古屋を恐れた」

1949（昭和24）年ごろ、出生地である塩山市のダンスホールで7歳下の女性（当時18）と知り合い、以来恋い慕って、自宅を訪れるなどして結婚の申し込みをしたが、当時は正業にも就かず、実家で徒食していたため、彼女と家人から色よい返事を得られなかった。そこで1952（昭和27）年7月ごろ、職を求めて上京したが、意のごとくならず、職を転々。のこぎりの目立てとゴム紐の行商にしかありつけなかった。

しかし、女性を諦めきれずに実家を訪ね、両親らに結婚を強く迫り、態度が粗暴だったため、女性は古屋を恐れ、勤めを辞めて実家から埼玉県にいる姉のところへ。埼玉、東京、静岡でホテルなどに勤めながら、古屋から姿を隠した。

そこで古屋は同年8月ごろ、女性の姉宅などを訪れて居所を聞きただしたが、姉らは居場所を明かさず「正業に就いて真面目に働けば、所在も教え、希望も入れる」などと答えた。そこで朝霞町の朝霞劇場に映画の看板描きなどとして雇われ、真面目に働いた。

しかし1年たっても姉らは居場所を打ち明けなかったので、古屋は、女性は自分を嫌って既にほかの男と結婚しており、姉らはそれを知りながら居場所を隠していると邪推。このうえは自力で所在を突き止めようと決意した。1954年8月31日、劇場を飛び出し、ゴム紐の行商と似顔絵描きをしながら女性を捜す旅に出た。

恐るべき執念というか、惚れられたのが災難というか……。近年でもよくあるストーカー犯罪をほうふつとさせる。

「間違い」か「身代わり」か

自供内容と古屋の様子については翌11月22日付埼玉の中見出し「捨てられた女への復讐」の記事が詳しい。

〈【動機】古屋は越生署の取り調べ室で一切を観念。ワッとばかりに泣き伏して「自分の言うことをまず聞いてもらいたい。新聞に対して写真報道を一切しないでくれ。この場所から一歩も動かないから、検事、裁判所の取り調べはここでやってくれ。持っている写真を山梨の父親のところに送ってくれ。自分の布団など一切の持ち物をできるだけ高く金に替えてズボン1着を買ってくれ」などと哀願。ポツポツ犯行をしゃべりだした。 あれだけの犯行をした動機は、過去ひたむきに愛し続けていた情婦に捨てられ、これを求めて所々を歩いたが、ついに見つからず、恋情が変じて極度に女を恨み、復讐心に燃えた。たまたま9月5日夜、一人手ぶらで帰る被害者を見かけたが、その姿が自分を捨てた情婦にそっくりだった。瞬間、復讐心がむらむらと起こり、情婦の身代わりに殺そうと決意。「女としての価値をなくしてやろう。死んでも動けなくしてやろう」と殺してバラバラにした。〉

気になるのは、これだと「人違い」ではなく、「似ているから身代わりに」だったことになる。21日付夕刊でも、朝日は見出しは「冷たい愛人と間違え」、本文も「似ているところから愛人と間違え」だが、「“好きな女”に似ていたので」が見出しの毎日は「よく似ており、身代わりに殺してやろうと思い立った」と記述。読売も「“愛人に似ていた”」の見出しで「似ているのでとっさに殺意を起こし」としている。

発表した警察もそれを報じた新聞も「殺してバラバラにしたのは同じ」として、おかしいと思わなかったのだろうが、「間違えた」と「身代わりに」では事件の性格が微妙に変わり、判決の量刑にも影響するはず。のちに「人違いバラバラ殺人」と呼ばれるようになるが、肝心の点はこの段階ではあいまいなままだった。埼玉の記事は続く。

〈【凶行】前日の9月4日は東京・上野、浅草で野宿。5日朝9時ごろ、東武東上線に乗り、鶴瀬駅で下車した。徒歩で上福岡駅まで行き、ゴム紐を行商しながら高階村の方へ流して行った。午後6時ごろ、高階中学校の校庭に入ったところ、砂場で10人くらいの子どもが遊んでいた。鉄棒に飛びつき、体操を披露しているうち、子どもたちが帰ろうとしたので、鉄棒の端に掛けてあったズックのチャック付きカバンの中からナス、カボチャ、キュウリを描いた絵を、小さい女の子を連れた姉にやった。 暗くなりかけたので、正門を出て川越方面へ歩きだした。新河岸駅前に出て、3〜4軒あった食べ物屋のうち、64〜65歳ぐらいの女性の店（森田屋）へ入り、握り飯3つ（50円）を食べ、ラムネ1本（15円）を飲んだ。この時、そばにあった厚い本の間に女性の裸体画2枚があったので、これを引き抜き（氷川神社拝殿で発見）、森田屋の広告マッチ（氷川神社で発見）を持って同店を出た。〉

自分を捨てた女とよく似た格好をしていた被害者

女性をあてもなく捜す旅。そこで偶然の出来事が起きる。

〈 電車で帰ろうとしたところ、若い女が駅付近をうろついていたので、電車に乗るのをやめ、駅前北側の井戸で水を5〜6杯飲んだ。以前行ったことがある方向へ歩いて行くうち、白ブラウスに黒スカート、ズック靴を履いた女性を見かけた。これが不運な被害者だった。 格好が自分を捨てた情婦によく似ているところから、むらむらと復讐心が燃え、肩を並べて踏切を渡った。標識の付近でやにわに右腕を被害者のあごへ下から差し込み、左手を上にして手ぬぐいで一気に締め付けた。被害者は声もなく、前のめりに倒れた。背後で人の声が聞こえたので、遺体を右脇の陸稲畑へ引きずり込み、人が通り過ぎるのを待って、付近の芋畑まで運んだ。ここで遺体を真っ裸にしてバラバラにした。〉

カミソリとジャックナイフで

前日夕刊の毎日と読売、そしてこの日の埼玉の別面は、飛びかかった時、「おまえに恨みがある」と叫んだと書いている。ということは本人と間違えたのか、別人と分かっていて錯乱したのか――。埼玉の記事は続く。

〈【手口】バラバラは安全カミソリ（軽便カミソリ、ボンナイフ）とジャックナイフでやった。まず左の乳房を削り取り、それから右乳房、左足、右足の順で切り取り、最後に下腹部を削ぎ取った。駅前の倉庫からカマスを盗み、ぶらつく両手を後ろ手に縛って胴体を詰め込んだ。捨て場所を探したところ、農協管理の肥だめを見つけ、そこに投げ込んだ。次いで足を運ぼうとしたが、重いので、1本をかかとまで、もう1本を膝まで剥ぎ取り、肥だめに投げ込んだ。 そのうち、眠気を催したので、休む所を探した結果、氷川神社を見つけ、拝殿内で削り取った肉片を細かく切り刻んで床下と拝殿の外に投げ捨てた。このころ、ようやく外が明るくなったので、上福岡駅へ行き、乗客が多くなるのを待って東京方面へ逃げた。〉

11月27日付埼玉読売によれば、「解体」には5時間かかったという。21日には氷川神社の拝殿のひさしから凶器のジャックナイフと安全カミソリが発見された。22日付夕刊読売の社会面コラム「話の港」には拘置中の古屋の奇矯な態度が記されている。

取り調べでは奇妙な態度を

「調べに当たっては一応『悪かった』と反省の言葉を漏らしたが、さて自供を求めると、『青酸カリをくれれば言う』とダダをこねる。鑑識の写真撮影台に登らせると、『写真を撮るなら自殺する』と言って飛び降りる始末。ところが急に『似顔絵を描いてやろうか』と上機嫌で係官に話しかけることもある。あまたの事件を手掛けた警部も『全く妙な男だ。こんな男は初めて』（川越発）」。

25日付夕刊読売埼玉版Bには古屋が取り調べ担当の警部補を描いた似顔絵も載っている。決してうまいとはいえないが、意外に軽妙な筆致だ。

初公判が迫った12月21日付埼玉読売は「10大ニュースその後」の囲み記事で、浦和地裁では古屋を刺激するのを恐れ、傍聴券を30枚に制限、法廷内での写真撮影を禁止する措置をとると伝えた。しかし、その通りにはならなかったようだ。

〈〈判決は…〉"フラれた相手に似ていた"と19歳少女を惨殺してバラバラに…「俺が悪いんじゃない」"異常者"と呼ばれた29歳男が法廷でとった"驚きの行動"〉へ続く

