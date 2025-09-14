〈「女としての価値をなくしてやろう。死んでも動けなくしてやろう」見知らぬ19歳の少女を殺してバラバラにした自称画家（29）の“身勝手すぎる”犯行理由〉から続く

1954（昭和29）年に起きた「人違いバラバラ殺人事件」。惚れた女性への「ストーカー」行為に始まり、その女性と間違えたという通りすがりの女性を殺して“解体”した男の犯行は、「猟奇的」「変態」などと騒がれた。

【実際の写真】結婚を断られた腹いせに…犯人の男が描いた“惚れた女”の似顔絵

「異常性格」とされた男に見られる強烈な執着心と刹那的な言動、激しい自己顕示欲などは、70年後の現在の犯罪を先取りしたようにも思える。男はどのようにして犯行に及んだのか。下された判決は？

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略。被害者らは仮名にする。（全3回の3回目／はじめから読む）



初公判を報じた埼玉読売

◆ ◆ ◆

殺人、死体損壊、死体遺棄が問われた12月25日の初公判。傍聴人が朝4時から押しかけ、傍聴券は60枚発行された。検察側は動機を「そっくりなため間違え」とした起訴状を朗読。古屋は「大体間違いありません。結婚の約束をしたのに姿をくらましたので、あんなことになったのです」と犯行を認め、責任を転嫁した。

翌1955（昭和30）年2月16日の第3回公判では、古屋が「結婚の約束をした」という女性本人が証言。

古屋のことは「好きになれなかった」

「古屋から『結婚してくれるか』と聞かれましたが、年も若いし、好きになれなかったので、友達のつもりでいました」「執念深く、普通の人と違っているので嫌いです。体の関係は全くなく、病気で寝ている時、一度接吻されただけです」と述べた（17日付埼玉読売）。

その後は古屋の精神鑑定が行われ、結果は同年12月22日の第6回公判で明らかにされた。一審で古屋の精神鑑定を担当した新井尚賢・東邦大教授らが「犯罪学雑誌」1960年1月号に載せた「高階村バラバラ事件の精神鑑定例」（文中は匿名）を見よう。

〈 被告は生来性の多少の性格偏倚に加えて5歳の時の脳炎と思われる疾患に罹患したため、一層その程度を強めたのであり、脳炎後の性格異常と考えた。脳炎後性格異常の場合に見られるような独特の多動性、衝動性があり、さらに発揚性、爆発性及び道徳感情の鈍麻などの性格特性を認めた。なお、軽度の精神薄弱が合併している。脳炎後性格異常の場合には、時に自制力が困難になる場合も考え、責任能力に関し、ある程度限定すべきであろうと示唆した。〉

荒っぽくまとめれば、「善悪の判断がつかないほどの性格異常ではなく、刑事責任は問える」という結論。12月23日付埼玉は「死刑求刑は確実」と報じた。同じ日付の埼玉読売によれば、同日の公判では、被害者の父親が「極刑にしてください」と述べた。父親は「私のところに絵入りの葉書きをよこしたが、いくら絵が好きだといっても、被害者に絵入りの葉書きを出すのは不真面目だ。改心しているとは思えない」と強い口調で怒りをぶちまけたという。

「高階村バラバラ事件の精神鑑定例」は鑑定中のこんな古屋の言動を記している。

「某日朝、患者たちと一緒に病棟対抗の野球を見に行くと勇んで玄関を出て行ったのを看護人に制止されると怒りだし、上着を脱ぎ、サンダルを投げ、ドアを蹴る。数人で押さえると、なおも手足、歯などで抵抗するので、取り押さえて保護室に収容する。20分後、一応落ち着き、病室に出すと、両眼充血し、言語は激しく、まだ興奮している。サンダルを投げたことやドアを蹴飛ばしたことは記憶していないようであった」

翌1956（昭和31）年1月31日の論告求刑は予想通り死刑、そして2月21日の判決も大方の予想と違わず無期懲役だった。「それほど残虐な殺害方法ではない」「情状酌量の余地がある」が理由。「（古屋は）神妙に首をうなだれ、両手を前に組んでいた。情の判決『無期懲役』をその耳にしっかり捉えた瞬間、頬にポーッと血の気が差した」「太田検事の太い眉からは不満の表情が汲み取れた」と22日付埼玉。

そして「予期していた死刑が外れたのか、傍聴席からため息に似たものが漏れた」と21日付埼玉読売夕刊は書いた。検察側は「軽すぎる」、被告側は「重すぎる」といずれも控訴した。

作家、加賀乙彦が精神科医・小木貞孝（本名）として東京拘置所に勤務していた際、死刑囚との接触を記録したのが『死刑囚の記録』（1980年）。その中で、仮名だが明らかに控訴中の古屋と分かる人物が登場する。

〈 とにかく動きの多い男だった。顔中の筋肉を総動員したようによく笑い、表情を変え、舌を出し、上体をゆすり、手をもみ、そわそわと全身を動かす。ペラペラとしゃべりまくる。初対面にもかかわらず人当たりはよいが、まったく表面で人と接触しているようで、むしろ馴れ馴れしく無遠慮で、深い共感はできない。多弁、多動、軽率、浅薄な感じであった。 ほとんど私が質問しないのに、一人で犯罪、過去の生活、愛人の女性などについて話し、止まることを知らない。〉

「おれが悪いんじゃない」

同書によれば、惚れた女性と自分、殺した女性の名前の1字をつないで「おれの事件はブンコキュー事件よ」と言った。

「愛する女のためなら何でもするよ。愛してるための事件だから、おれが悪いんじゃない。死刑じゃなく無期なのは当たり前で、無期でも重いから控訴してるよ。死んだ女には悪いが、おれが彼女を愛してる代わりに犠牲になったので、仕方がないよ……」

どこまで勝手なのか、と思わせるが……。

「古屋が突然立ち上がって…」法廷で驚きの行動に

舞台は東京高裁での控訴審に移った。そこでまた驚くべき出来事が起きる。1956年8月21日付毎日朝刊は社会面トップで伝えた。

〈 法廷で愛人を突刺す 証言終えたとき 埼玉の殺人犯 隠していた竹ベラで 一昨年、埼玉県入間郡で起こったバラバラ事件の容疑者、古屋栄雄（30）は20日午後、東京高裁の公判廷で、証人として出廷した愛人の女性（24）＝山梨県塩山市＝を隠し持っていた竹ベラで突き刺し、全治2週間の傷を負わせた。検察当局では殺人未遂として調べているが、公判廷での殺人未遂事件は初めてで、収監中の被告に凶器を持たせていた東京拘置所の失態が追及されよう。 女性は同日午後0時から東京高裁4階の刑事五号法廷で開かれた古屋の控訴審に出廷。「古屋は自分を恋人と言っているが、迷惑も甚だしい。私は全く関わりありません」と証言した。同20分ごろ、証言台からしりぞこうとした時、弁護人席の真ん前に腰かけていた古屋が突然立ち上がって竹ベラを振るい、駆け寄って突き刺した。看守4人が取り押さえ、竹ベラが途中で折れたので大事に至らなかったが、女性は右胸に深さ1センチの傷を負った。竹ベラは長さ15〜16センチ、幅3センチで、先が切り出しナイフのように鋭く研ぎ澄まされており、手元には布が巻き付けてあった。〉

古屋に死刑が確定「異常性はたやすく矯正されるものではない」

後でこの竹ベラは房内で使われていたハエたたきの柄で作ったものと分かった。この事件が司法関係者に与えた衝撃は大きく、法廷での証人保護について話し合いが持たれた。それがどんな結果を呼ぶのかと思われたが、10日後の8月30日に言い渡された控訴審判決は、一審無期を破棄して死刑。

「被告人の性格的異常性はたやすく矯正されるものではない」「特別予防ならびに一般予防の観点から、慎重に考慮を重ねた結果、被告人に対するに極刑をもってすることこそ、よく刑政の目的にかなうと考えるのである」「原判決は明らかに不当に軽い処置であったといわなくてはならない」などを理由に挙げた。

「竹ベラ事件」で判決を書き換えたのかどうかは分からないが、裁判官の心証を悪くしたことは間違いない。同日付朝日夕刊は次のように書いた。

「この日、弁護人から『きょうは何も持ってないね』と言われてニヤニヤ笑い、落ち着いた態度で判決を聞いた。死刑を言い渡されると、わずかに肩を震わせた程度。『覚悟していた』といった様子だった」

古屋は上告したが1957（昭和32）年7月に棄却され、それから約2年後の1959（昭和34）年5月、宮城刑務所で刑が執行された。34歳だった。日本は高度成長期に入っていた。訃報は新聞には載らなかったようで、彼の最期を伝えるものは何もない。

古屋は確かに異常性格だったかもしれない。だが、控訴審の逆転死刑判決と「竹ベラ事件」の関連は不明だが、精神鑑定の結果と控訴審判事の判断はいささか冷淡すぎたのではないか。「人間違い」か「身代わり」かの問題は公判や精神鑑定では重視されず、「間違い」「人違い」で統一された。確かに、何の罪もない農村の一女性である被害者には同情すべきだし、残虐な犯行は許せないが、報道を見ていくと、新聞も世論も死刑判決を期待していたことがうかがえる。そして、控訴審判決はそれを受け止めた――。そうも考えられる。公判で事件の内容をもっと詳細に調べる必要があったのではないか。私が弁護人なら、間違いなく控訴審で再度精神鑑定を申請する。

「ワンダフル二九ストーリー」

「高階村バラバラ事件の精神鑑定例」には、古屋が両親宛てに出した手紙の、「詩」とは呼べそうもない不思議な短文が紹介されている。

〈ワンダフル二九ストーリー 皮二九な年二九年に二九才の男が九月に一九娘の二九を切り二九まれた。 二九才の男を同日頃に皮二九にも一九才の時知り合った女が尋ねた。 皮二九にも会えない不思議にも二九年十一月一九日逮捕、皮二九な事であろうという訳である。 では皆様も身体にしてください。〉

「二九」と「肉」をかけ、いろいろ偶然の数字を集めたのだろうが、見ず知らずの女性を殺してバラバラにした男がこんなことをするか、と驚き、あきれる。常人の神経ではないと言えば簡単だが……。このあたりにも、古屋が70年の時空を超えて現代に生きているような錯覚を覚える。

作田明「頻発する『バラバラ殺人』犯人の『心の闇』を解剖する」＝「作田明遺稿集『精神医学とは何か？』（2011年）所収」は、最近のバラバラ殺人の傾向について、「ひ弱で傷つきやすい一方、自尊心が高く、自己中心的な行動をとりやすい自己愛的な人々が若者を中心に増えていることが背景になっているかもしれない」とした。

「座間9人殺害事件」（2017年発覚）や「すすきの男性殺害事件」（2023年）のように、殺害し遺体をバラバラにする事件は後を絶たない。古屋栄雄の言動と重ね合わせてみると、彼は過去の人ではないのかもしれない。

【参考文献】

▽加賀乙彦『死刑囚の記録』（中公新書、1980年）

▽作田明遺稿集『精神医学とは何か?：犯罪学と病跡学からのアプローチ』（世論時報社、2011年）

（小池 新）